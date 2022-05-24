小鵬首季淨虧損擴大1.2倍

美股早段較港再跌逾4%

小鵬績前收報90.85港元，跌6.5%。昨晚美股早段較港股再跌逾4%。

季內，集團毛利按年升1.8倍至9.11億元，按季跌11%；毛利率為12.2%，按年升1個百分點，按季升0.2個百分點。汽車銷售收入按年升1.5倍至69.99億元，按季則跌14.5%，汽車利潤率為10.4%， 按年升0.3個百分點，按季跌0.5個百分點，主要因原材料成本上漲所致。

小鵬：有信心擴大市場份額

小鵬表示，收入按年增長主要由於汽車交付量，特別是P7及P5交付量有所增加，而按季減少則是受春節有關的季節因素影響、令交付量減少所致。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，自研技術開發能力及主動的供應鏈管理，令集團更高效應對供應鏈方面的挑戰，儘管受到半導體短缺和新冠疫情的影響，仍有信心擴大市場份額。