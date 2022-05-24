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小鵬首季淨虧損擴大1.2倍

標籤：經濟

【明報專訊】國內電動車商小鵬汽車（9868）昨日收市後公布首季業績， 淨虧損按年擴大1.2倍至17億元（人民幣．下同），非公認會計準則淨虧損為15.28億元， 亦按年擴大1.2倍。首季收入按年升1.5倍至74.55億元，按季則跌12.9%。季內交付3.46萬輛汽車，按年升1.6倍。小鵬發布的次季指引中，總收入介乎68億至75億元之間，即可能按季減少； 汽車交付指引為3.1萬至3.4萬輛，亦按季下跌。

美股早段較港再跌逾4%

小鵬績前收報90.85港元，跌6.5%。昨晚美股早段較港股再跌逾4%。

季內，集團毛利按年升1.8倍至9.11億元，按季跌11%；毛利率為12.2%，按年升1個百分點，按季升0.2個百分點。汽車銷售收入按年升1.5倍至69.99億元，按季則跌14.5%，汽車利潤率為10.4%， 按年升0.3個百分點，按季跌0.5個百分點，主要因原材料成本上漲所致。

小鵬：有信心擴大市場份額

小鵬表示，收入按年增長主要由於汽車交付量，特別是P7及P5交付量有所增加，而按季減少則是受春節有關的季節因素影響、令交付量減少所致。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，自研技術開發能力及主動的供應鏈管理，令集團更高效應對供應鏈方面的挑戰，儘管受到半導體短缺和新冠疫情的影響，仍有信心擴大市場份額。