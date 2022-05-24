蘋果冀印度越南擴產 分析料暫難取代中國

拜登擬撤部分華關稅 道指早段升

分析師指出，包括iPhone、iPad和MacBook筆記簿電腦在內的蘋果產品，超過90%由代工商在中國生產。面對中美緊張關係持續，蘋果等西方企業正尋求減少對中國製造業及關鍵材料的依賴。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）上月表示，蘋果的供應鏈是真正全球化，產品在全球各地生產，蘋果仍在研究優化供應鏈。

新冠疫情在全球爆發前，蘋果已推動供應鏈多元化，但相關計劃因疫情而變得複雜。知情人士向《華爾街日報》稱，蘋果現在再次推動多元化進程。有最強蘋果分析員稱號的天風國際分析師郭明錤指出，只有蘋果這樣龐大的公司，才能推動供應鏈遷移。

不過有業內人士表示，蘋果長期以中國作為製造中心，是因為當地有熟練的工人、成本相對美國低，且與現有供應鏈網絡關係深厚，非短時間內可重新建立。

中國的另一優勢是許多在華生產的電子產品可直接在本土銷售。蘋果的全球銷售額，五分之一來自中國市場。

蘋果供應鏈行業主管：中國仍是龍頭

一名參與蘋果供應鏈的行業主管稱，鑑於中國的市場規模和完善的製造業生態系統，中國仍將保持龍頭地位，可從蘋果等公司接附加值更高的訂單。不過知情人士稱，蘋果認為印度最有可能成為「下一個中國」，因為該國人口多、成本低。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，晶片製造商博通（Broadcom）（美：AVGO）正就收購雲計算軟件公司VMware（美：VMW）進行深入談判，有可能成為今年以來規模最大的收購交易之一。VMware市值為400億美元，博通市值約2220億美元。

（華爾街日報）

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