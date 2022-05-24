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星巴克將撤出俄羅斯

【明報專訊】繼麥當勞（美：MCD）之後，咖啡連鎖集團星巴克（Starbucks）（美：SBUX）也宣布將撤出俄羅斯市場。星巴克進入俄羅斯市場15年，在當地有130家特許經營店，當地營業額佔其年收入不到1%。此前，埃克森美孚（美：XOM）及英美煙草（英：BATS）等企業也宣布退出俄羅斯市場。

星巴克昨宣布，其品牌將不再在俄羅斯存在。自3月8日以來，星巴克已暫停在俄羅斯的業務，包括暫停向當地提供所有星巴克產品，並關閉門店。星巴克在俄羅斯的門店全是特許經營。星巴克表示，將向其近2000名俄羅斯員工支付6個月工資，助他們轉業。

麥當勞首季損失1.27億美元

彭博社指出，撤出俄羅斯對星巴克的影響，較麥當勞所受的影響少。麥當勞在俄羅斯和烏克蘭的業務關閉，使其第一季損失1.27億美元。這兩個市場佔其2021年收入的9%。麥當勞已將在俄羅斯開設的約850家門店，出售給當地特許經營商，後者將以新品牌經營。

受歐美制裁影響，俄羅斯進口大跌，對外幣需求大減，而能源出口仍然維持，加上收緊了資本管制，令俄羅斯盧布兌美元顯著上升，較2月24日俄烏戰爭爆發前高出30%。由於盧布升值將影響出口及預算收入，彭博引述知情人士稱，俄羅斯將於稍後決定，將出口商必須把八成外匯收入兌換成盧布的規定，下調至50%。

（綜合報道）

[國際金融]