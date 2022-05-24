moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

劉宇亮：內房政策轉向的一年

【明報專訊】近日內地連番降利率，顯示樓市政策轉向。5月以來，已有數十個城市密集調整房地產政策，各大城市繼續放寬調控措施。上月內房相關的數據受到疫情影響，進一步走弱，內地樓市面臨的主要壓力是需求不足。要恢復市場信心，要靠施政把潛在居住需求激發出來。從中線看，內地房價未見大漲的條件。近期的鬆綁政策是惠民的，對真實需求有幫助，預期鬆綁政策的城市會繼續增加，力度則根據當地情况而有別。

最近高盛發表報告，料今年1/3高收益債券或違約，因自今年初以來所有22個出現違約的中國高收益債券發行人都與中國房地產行業有關，因此將違約率預測從之前的19%上調至31.6%，同時將亞洲高收益企業發行人違約率預測從之前的9.3%上調至15.5%。

5月初，人行、銀保監、中證監分別召開會議，均談及房地產融資、房企發債等內容。人行將及時優化房地產信貸政策，保持房地產融資平穩有序。中證監強調，積極支持房企債券融資。銀保監要求商業銀行不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序，並做好重點房企風險處置項目併購的金融服務。

債券融資獲政策支持

政策上，中央正加快落實對「房地產企業合理融資需求」支持。債市推動新一輪民企債券融資，一些民營房企獲納入受支持範圍，成功完成債券融資。碧桂園（2007）、龍湖（0960）和美的置業（3990）等多家民企成為「示範房企」，陸續開展債券融資。上交所公布，龍湖旗下公司重慶龍湖企業的5億元債券發行工作已於5月19日完成；碧桂園今年首隻公司債「22碧地01」於5月20日完成簿記。

近期內地多個政府部門密集表態，傳達清晰的政策信號，債券融資亦得到積極支持，明顯地今年正是中央對內房政策轉向的一年，房地產行業融資、經營環境將大幅改善。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]