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葉仕偉：大灣區的綠色金融科技

【明報專訊】談到大灣區的綠色金融及經濟，不得不討論碳信用市場及香港特區在灣區內所扮演的重要角色。早於本年3月份，港交所（0388）曾向傳媒表示，作為保持競爭力戰略的一部分，將於2022年推出新的數碼交易平台。這個名為「Diamond」的新平台最初將交易與「環境、社會和治理（ESG）」相關的產品，例如與碳排放相關的合同，並研究數碼資產和大趨勢。港交所將繼續向國際投資者介紹中國的增長故事，並幫助中國資本獲得全球機遇。

什麼是與碳排放相關的綠色金融？碳信用額（carbon credit），簡稱碳信用，是指排放1噸二氧化碳當量溫室氣體的權利的任何可交易額度或許可證。碳信用和碳市場是國家和國際緩解溫室氣體濃度增長的努力一部分。1單位的碳信用是指透過以碳密度較低的方式完成活動，從中減免了1公噸的碳排放量。可用於抵消政府、組織或個人產生的碳排放量。

碳信用額如何運作？例如你向中電購買碳信用時，款項會轉交至持有風電或太陽能光伏項目的公司。這筆款項會用來資助風電或太陽能光伏項目的發展及營運，包括：向當地社區捐款及投資，例如環保植樹的非牟利機構；向當地及國家政府繳納的稅款；向屬於當地社區一分子的僱員發放薪酬；風力發電機、太陽能板及相關基建的持續保養及維修。

香港如何連接大灣區的碳市場與世界？途徑有二：

（1）可以成為內地碳產品的試驗場，向國際投資者展示，同時為內地市場參與者提供重要反饋來源；

（2）該地區的碳市場機會可以幫助支持當地的金融科技創新，特別是在區塊鏈的使用。

香港如何使用區塊鏈支持大灣區的碳市場？中國金融開放持續有增無減，加上香港作為國際金融中心的領先地位，擁有成熟深入的監管體系和大灣區的優越地理位置，建立統一的碳市場連接香港與世界的理念無疑是必然的。同樣的碳市場開放，包括接受及容納世界各地碳信用額的標準，可能是香港相對於其他潛在碳市場的不同之處及優勢。中國大灣區被寄予厚望，但整合11個城市是綠色金融科技的一項挑戰。

故此，碳交易系統需要不斷發展，詳細的碳排放資料和精準的大數據（例如處理市場定價數據），都是來支撐碳交易數碼市場的重要基礎。香港具有獨特的優勢：成熟的金融人才庫、高端技術設施和習慣、具備開展全球投資者社區業務的基礎條件。碳相關產品的上市和交易、交易後服務的登記、信息的收集和傳播，以及參與者基礎的連通性，將需要一個強大的交易基礎設施。通過智能合約做到這一點，可以將碳信用生命周期數碼化，並提高登記處的透明度和可追溯性。

港具人才地理技術優勢

此外，大灣區的碳市場機遇可以支持香港的創新金融科技，特別是使用區塊鏈，例如：不可替代代幣（NFT）和以太坊技術，來提高碳市場交易的透明度。本地初創Carbon Wallet、Carbon Credit Xchange和Starwave等為推動環保生態作出努力，都很值得我們支持。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

聯企融資集團主席IFTA財富科技委員會主席兼投資委員會召集人

[葉仕偉 全民造ESG]