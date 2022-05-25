中央收緊打機管控 網易收入不跌反升

海外研發支出將增至佔50%

網易美股（美：NTES）昨晚早段先升後回，較港股跌逾1%。網易近年積極開拓海外市場，如今年初於日本設立工作室。丁磊昨日強調發展海外市場的重要，並透露目前研發支出有10%至20%用於海外市場，未來將會逐步上調至40%至50%。他形容，網易遊戲進軍海外之路仍於「斜坡階段」，未來會在不同地區開發更多樣化遊戲，相信在未來三至五年，內地及海外市場之間的利潤率差距將穩定收窄。

網易昨日公布，截至今年3月底止首季度收入增長14.8%至235.56億元（人民幣，下同），市場預期為226.37億元；當中不被看好的在線遊戲服務，貢獻收入按年升15.3%至172.73億元，勝預期。調整後淨利潤為51.18億元，按年微升0.7%（見表2），市場預期則為47.98億元。網易派息每股0.0644美元（約0.502港元），每份美國預託證券（ADS）派0.322美元（約2.51港元）。

在整體市况疲弱下，網易遊戲業務仍見升幅。被問及增長是否受內地疫情復燃拖累，丁磊沒有正面回應，但稱農曆新年為電腦遊戲的傳統旺季。集團另指出，將繼續豐富遊戲開發的產品線，即將推出《永劫無間》的主機及手遊版本及《倩女幽魂隱世錄》，並將在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

此外，內地去年7月落實「雙減」新規，封殺部分教育股。網易旗下線上學習平台有道（美：DAO）去年底終止K9學科培訓業務，上季收入按年不跌反升26.6%至12.01億元，勝市場預期。經調整持續經營淨虧損按年收窄65.4%，錄得7090.4萬元。網易表示，有道會遵循內地監管要求，積極轉型，業務正穩步發展，智能硬件和學習服務產品「矩陣」會持續更新。

大和：上季表現優於同業

投行大和認為，網易上季表現優於同業，隨集團與暴雪娛樂（美：ATVI）聯合開發的《暗黑破壞神：不朽》，將於6月2日和6月23日分別在海外和中國及東南亞市場上線，相信將會成為網易近期催化劑。該行維持網易「買入」評級及目標價132美元，對其在線遊戲業務的估值為720億美元。