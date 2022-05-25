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社交娛樂服務收入急增 雲音樂淨虧損按季收窄47%

【明報專訊】從網易（9999）分拆上市的雲音樂（9899）昨日收市後公布業績，主要受社交娛樂服務收入快速增長帶動，上季收入按年增加38.6%至21億元（人民幣，下同）。期內虧損按年收窄89.2%至2億元；非國際財務報告準則（Non-IFRS）計算下，期內公司淨虧損按季收窄46.6%至1.52億元。雲音樂績前收跌2.1%，報57.5元。

由於公司收入的大幅上升及對內容授權費的控制，雲音樂期內毛利扭虧為盈，由去年同期虧損5400萬元，變成上季錄得2.52億元利潤；毛利率由負3.6%，按年急升15.8個百分點至12.2%。平台在線音樂服務月活躍用戶數為1.817億人，按年微跌0.8%。在線音樂及社交娛樂月付費用戶數分別上升51.3%及169.7%，不過每月每付費用戶收入則分別跌9.9%及40.4%。

社交娛樂月費用戶急升170%

近年來，雲音樂主要就音樂版權問題，跟同行騰訊音樂（美：TME）訴訟不斷。雲音樂指出，欣然看到行業呈現版權費用及成本結構更為合理的有利趨勢，為平台採用更規範的方式優化內容投資提供靈活性。期內，平台繼續獲取更多具有較高投資回報率的優質內容，完善主要中國音樂庫並與福茂唱片簽署版權合作協議；未來對合作持開放態度，並將與多名版權持有人談判。