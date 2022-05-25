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瑞銀降中國今年GDP增長至3％ 全行最淡

【明報專訊】防疫限制措施令中國4月份的經濟活動遭受重創，瑞銀和摩根大通下調了對今年中國經濟增速的預測。瑞銀周二以防疫清零政策的影響為由，將中國全年GDP按年增速預期從4.2%下調至3%，暫時為眾大行中看得最淡。

Omicron傳染力強 經濟反彈料不如2020年

瑞銀經濟學家表示，雖然隨着政府完善限制措施並減少對運輸和供應鏈的干擾，經濟在第三和第四季度可能反彈，但鑑於變種病毒Omicron傳染力更高，經濟反彈速度可能不及2020年。瑞銀經濟學家汪濤等人在研究報告內表示，內地持續的限制措施以及當前防疫政策的退出策略仍然不明確，可能會抑制企業和消費者信心，阻礙被壓抑需求的釋放。他們還提到，防疫限制措施，對中國4月份的經濟造成影響，運輸及物流環節的改進進度亦緩慢。他們預期，內地第二季的經濟按年增幅將放緩至1.4%，並預計當季的GDP折合成年率按季比萎縮8%。

在此之前，摩根大通已經將內地的全年經濟增長幅度的預測，由原先的4.3%，降至3.7%，同時亦預計內地今年第二季的經濟增速，會因為防疫限制而大幅萎縮。

摩根大通經濟學家朱海斌在寫給客戶的研究報告中指出，內地可能會繼續面臨在防疫清零與容許Omicron傳播之間作出抉擇的兩難局面。

彭博料增速1976年來首低於美

另外，包括渣打銀行、彭博經濟研究、高盛及花旗，均在上周將內地經濟增長的預測下調。當中渣打基於內地防疫措施造成的影響，估計今年全年中國經濟增長下調至只有4.1%。高盛及花旗則分別將內地經濟的增幅，調低至只有4%及4.2%。彭博預估的內地經濟增速中值仍高於4%，但預料這是內地經濟自1976年以來，增速首次低於美國。