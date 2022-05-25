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渣打溫拓思質疑分拆匯控「將良好整體粉碎」

【明報財經】匯控（0005）自上月起傳出遭主要股東中國平安（2318）提出分拆匯控的亞洲業務，亦有傳匯控管理層已就有關事宜做研究，並傾向以成本高昂、耗時長等原因反駁，拒絕分拆業務。渣打集團（2888）行政總裁溫拓思接受彭博電視採訪時表示，對任何推動競爭對手匯控分拆業務抱有懷疑（skeptical）態度。

稱無人向渣打建議分拆業務

溫拓思指出，分拆業務行為最終會將「一個運作良好的整體拆成碎片」；並表示對渣打而言，分拆的成本遠超於收益。他續稱，目前未有人向渣打建議分拆業務。

事實上，據外媒報道，匯控管理層早已有意反對分拆業務，故早前已聘請高盛和企業融資顧問公司Robey Warshaw，就分拆做內部研究並提供反駁理據，以推翻平保等的觀點。

除了聘請第三方顧問團隊，匯控管理層正建立有關分拆集團負面例子，包括分拆業務將會破壞集團價值，而並非創造價值；同時又警告「拆分一家擁有全球業務的銀行亦不可行」。對客戶而言，若分拆集團在多達64個國家或地區網絡，將會威脅匯控匯款網絡，影響服務跨國企業的能力，並導致部分大型跨國客戶流失；而這些企業也擔心銀行將其資料儲存於中國內地。

匯控又認為，分拆業務亦會影響集團全球金融運作、外匯交易和美元結算業務的能力，並會破壞其業務網絡價值。