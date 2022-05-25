萬龍傳結束衛星場 澳博接手

【明報專訊】博彩媒體《亞博匯》引述消息稱，澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合的衛星場萬龍酒店，正陸續與員工解除僱員合同，將調整業務架構，最後受僱日為2022年6月26日。據稱，受影響工種以公關為主。報道更指萬龍酒店會自6月26日後不再經營博彩業務，並由澳娛綜合接手經營至今年12月31日。另同屬澳娛綜合的衛星場金龍酒店及御龍酒店，亦有意結束衛星場營運，交由澳娛綜合接手。
在衛星場相應因應前景而淡出，既推高澳門失業率，亦需要博企臨時接手。近日多個網上博彩媒體報道引述摩根士丹利指出，若內地將旅遊限制一延再延，料六大賭牌牌主負債將增至250億美元，到2023年若情况再繼續，則會增至270億美元。
此前澳娛綜合旗下衛星場英皇娛樂酒店已於4月初宣布，自6年26日起不再從事博彩業務。至於最新事件主角的萬龍酒店，則與澳門半島的金龍酒店、御龍酒店及氹仔駿龍酒店，同屬澳門立法會前議員兼商人陳明金旗下金龍集團。除駿龍為新濠國際（0200）附屬新濠博亞的唯一衛星場，另3間酒店娛樂場均為澳博的衛星場。現時金龍集團為澳門經營最多衛星場的財團。澳博昨日收報3.01元，跌3.8%。
金龍酒店曾經為商人黃坤旗下東方明珠實業（0600）（現稱中國基建投資）所有，御龍酒店前身為金域酒店，原本由東南亞商人擁有，後轉手至中國星（0326）易名蘭桂坊酒店，並於2018年轉售予陳明金。