萬龍傳結束衛星場 澳博接手

在衛星場相應因應前景而淡出，既推高澳門失業率，亦需要博企臨時接手。近日多個網上博彩媒體報道引述摩根士丹利指出，若內地將旅遊限制一延再延，料六大賭牌牌主負債將增至250億美元，到2023年若情况再繼續，則會增至270億美元。

屬澳立會前議員陳明金旗下

此前澳娛綜合旗下衛星場英皇娛樂酒店已於4月初宣布，自6年26日起不再從事博彩業務。至於最新事件主角的萬龍酒店，則與澳門半島的金龍酒店、御龍酒店及氹仔駿龍酒店，同屬澳門立法會前議員兼商人陳明金旗下金龍集團。除駿龍為新濠國際（0200）附屬新濠博亞的唯一衛星場，另3間酒店娛樂場均為澳博的衛星場。現時金龍集團為澳門經營最多衛星場的財團。澳博昨日收報3.01元，跌3.8%。

金龍酒店曾經為商人黃坤旗下東方明珠實業（0600）（現稱中國基建投資）所有，御龍酒店前身為金域酒店，原本由東南亞商人擁有，後轉手至中國星（0326）易名蘭桂坊酒店，並於2018年轉售予陳明金。