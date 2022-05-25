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Babycare傳明年港上市 集資最多39億

標籤：新股

【明報專訊】中國企業境外發行上市監管新規尚待出爐，再有中資公司選擇赴港上市。彭博引述消息人士稱，中國母嬰產品製造商白貝殼（Babycare）計劃於明年來港進行首次公開招股（IPO），集資額最多達5億美元（約38.9億港元）。

上一輪融資估值約233億

報道引述消息稱，Babycare已與潛在顧問進行前期討論，並擬最早在明年發行IPO，集資額預計為3億至5億美元（約23.34億至38.9億港元）。翻查資料，集團上一輪融資估值約為30億美元（約233.4億港元）。

消息人士又稱，上述計劃目前仍在審議階段，有關IPO發行規模、上市地點、時間等細節均有可能改變。Babycare未有就消息置評。

據Babycare官網資料顯示，集團專營母嬰產品，包括嬰兒紙尿褲、洗澡用具、護理用品、餐具、玩具、寢室用品等日常生活產品，同時提供餅乾、果泥等嬰兒食品。此外，集團同樣開發孕婦待產護理、產後哺乳、塑身等一系列用品。

官網稱業務擴展至30多國家地區

集團在官網中提及，現時業務已擴展至30多個國家或地區，包括亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲、南美洲等市場，合共服務超過4500萬個家庭。此外，集團貨物亦於阿里巴巴（9988）旗下天貓淘寶、東南亞線上購物網站Lazada，以及京東（9618）等網購平台上架。

明報記者

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