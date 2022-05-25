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高鑫零售全年度收入按年跌5.3%

標籤：經濟

【明報專訊】高鑫零售（6808）公布截至今年3月底止年度業績，集團指2021年秋冬季出現新一波疫情，集團門店所在主要區域受到疫情影響，衝擊線下實體門店，也導致多地臨時關店或營業時間縮短，集團收入按年跌5.3%，至881.34億元（人民幣．下同）。股東應佔虧損7.39億元，而截至去年3月底止年度仍賺21.83億元。

經營溢利按年大減逾35億

期內同店銷售（按除去家電之貨品銷售計算）按年跌6.7%，主要歸因於下半財年疫情反覆造成線下客流下降。今年3至4月疫情期間，集團積極響應政府號召，穩物價、保民生，同店實現低單位數增長。若不考慮上海、吉林省兩地疫情影響，4月同店實現雙位數增長。

期內集團經營溢利僅1800萬元，按年大減35.86億元。原因是期內錄得計提18.75億元，主要歸因於減值損失14.48億元，特殊虧損撥備約2.33億元以及一次過訴訟計提。加回計提後，經營溢利有18.93億元。集團指若不考慮上述影響，經營溢利較上一財年仍有較大差距，主要歸因於疫情衝擊造成線下營收下滑，以及受渠道組合持續影響導致的毛利率下降，造成毛利額減少，使經營溢利錄得下滑。

至3月底止，集團淨現金186.59億元，按年減7.2%。建議派末期息每股普通股0.045港元，截至去年3月底止15個月則派每股0.13港元。