高鑫零售全年度收入按年跌5.3%

經營溢利按年大減逾35億

期內同店銷售（按除去家電之貨品銷售計算）按年跌6.7%，主要歸因於下半財年疫情反覆造成線下客流下降。今年3至4月疫情期間，集團積極響應政府號召，穩物價、保民生，同店實現低單位數增長。若不考慮上海、吉林省兩地疫情影響，4月同店實現雙位數增長。

期內集團經營溢利僅1800萬元，按年大減35.86億元。原因是期內錄得計提18.75億元，主要歸因於減值損失14.48億元，特殊虧損撥備約2.33億元以及一次過訴訟計提。加回計提後，經營溢利有18.93億元。集團指若不考慮上述影響，經營溢利較上一財年仍有較大差距，主要歸因於疫情衝擊造成線下營收下滑，以及受渠道組合持續影響導致的毛利率下降，造成毛利額減少，使經營溢利錄得下滑。

至3月底止，集團淨現金186.59億元，按年減7.2%。建議派末期息每股普通股0.045港元，截至去年3月底止15個月則派每股0.13港元。