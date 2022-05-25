Zoom首財季收入增長新低

全年每股盈利指引上調至3.77美元

投行Benchmark Co.分析師Matthew Harrigan稱，很多行業仍繼續遙距工作，投資者忽視了Zoom作為混合工作場所（hybrid workplaces，結合辦公室及遙距工作的辦公場景）關鍵工具的潛力。該公司為客服中心及數據分析引入新產品，增加其商業應用的吸引力。Zoom最近宣布收購人工智能初創公司Solvvy，並推出面向銷售人員的對話分析工具Zoom IQ。Zoom上季擁有19.89萬個企業客戶，按年增長24%。在收入增長放緩之際，Zoom致力於降低成本。Zoom將全年每股盈利指引，由此前預期的3.51美元上調至3.77美元，高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]