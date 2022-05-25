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Zoom首財季收入增長新低

【明報專訊】新冠疫情緩和，部分上班族重返辦公室，加上與同業的競爭加劇，視像會議平台Zoom（美︰ZM）在截至4月底的第一財季，收入按年僅增12%至10.7億美元，顯著低於去年同期的接近200%增幅，是其歷來最低的增長。在新冠疫情期間，Zoom的收入曾連續5季錄得雙位數百分比的增長。Zoom預期當季收入按年增長10%，增幅進一步放慢，但高於分析師預期，股價周一盤後最多升兩成，Zoom昨早段股價逆市升1%。Zoom股價已較2020年高位跌85%。

全年每股盈利指引上調至3.77美元

投行Benchmark Co.分析師Matthew Harrigan稱，很多行業仍繼續遙距工作，投資者忽視了Zoom作為混合工作場所（hybrid workplaces，結合辦公室及遙距工作的辦公場景）關鍵工具的潛力。該公司為客服中心及數據分析引入新產品，增加其商業應用的吸引力。Zoom最近宣布收購人工智能初創公司Solvvy，並推出面向銷售人員的對話分析工具Zoom IQ。Zoom上季擁有19.89萬個企業客戶，按年增長24%。在收入增長放緩之際，Zoom致力於降低成本。Zoom將全年每股盈利指引，由此前預期的3.51美元上調至3.77美元，高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]