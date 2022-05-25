黃國英資產管理張雄略：避險升溫 日圓弱未必利日股

張雄略表示，昔日，日圓與日股背馳主要有兩個原因，第一是技術面方面 ，每當美元強勢，外國投資者會長倉美元以賺取息差，與此同時對長期低息及具流動性的貨幣作短倉。而日圓正正符合條件，但有風險敞口，因此投資者會轉移買入日圓資產，即日股或日圓債券，但由於日圓債券利息過低，普遍都會選擇日股。第二基本面方面，日本大部分大型上市公司在國外生意份額都高於國內，他以豐田汽車（日：7203）為例，公司在美國業務大過日本，當日圓下跌時，在美國賺取的利潤在兌換日圓後，帳面上看似盈利上升。因此每當日圓跌，經營出口或面對環球市場的日企，其盈利皆會好轉。

日股尋寶 中小企較值博

然而，張指出，今次日圓跌未必利好日股，與昔日不同的地方是日股走勢受宏觀因素影響，一方面美國聯儲局加息以致流動性收緊，市場看法較悲觀；另一方面，市場憂慮縮表速度過急，會增加金融系統風險，因此環球投資者正在減少股市倉位。即使日圓弱勢會有利日股，但避險情緒高漲下，日股難有較大的上升勢頭。

3月份，日本央行表明無意加息，甚至會加大量化寬鬆額度，理論上，日本企業應會做好，但問題是日本出口結構集中於汽車、電子零部件及機牀、機械人等。這些產品出口市場主要是中國內地及台灣，然而近日未見需求上升；此外，美國加息周期都會令環球經濟面臨下行風險，基於以上情况，對日股前景不會過於樂觀。

如要在日股尋寶，張雄略認為中小企會更值博，而且行業種類亦較為廣泛。當中，他看好娛樂行業如Sony（日：6758）、任天堂（日：7974），兩家公司主要研發遊戲軟件，在海外業務穩固，成本結構不受原材料價格影響，這類型企業可看高一線。投資者或會因半導體短缺而對以上企業卻步，張雄略解釋：「的確，任天堂在過去的業績報告表示，未來將會減少生產Switch，出貨量會因此受影響。但推出遊戲軟體所賺取的利潤佔比正持續上升，硬件銷售對公司收入佔比正持續下降，投資者應留意公司會不會有較大的遊戲批號推出。」但他亦稱，短期未見有受市場追棒的遊戲推出。

看好半導體原材料板塊 防守較佳

他又提到，7–11母公司7&I控股（日：3382）去年在美國進行收購，買入當地第三大便利店連鎖店Speedway，該企業主要經營油站旁邊的便利店，較大收入來自香煙銷售，7&I控股認為公司有很大發展潛力，可以將業務更多元化發展，如銷售不同類型產品。倘若成功轉型，預期7&I控股會有很大發展及上升空間。

其他看好板塊有半導體原材料，事實上，近日美國、日本半導體設備公司股價表現疲弱，但日本是全球第二大半導體設備生產國，半導體原材料生產及銷售亦佔全球約九成。當中，投資者可留意製作晶片的原材料光阻劑的企業，每一塊晶片都需要光阻劑才能刻上電路。他表示：「這些電子材料化學品長期估值沒有大幅提升，現時估值不特別貴，此情况下業績較好，防守性較佳。」

此外，近日烏克蘭及俄羅斯衝突亦利好日本企業，張雄略表示，波音（美：BA）客機使用的鈦金屬來自俄羅斯，然而，市場傳未來波音可能制裁俄羅斯，或停止向俄購入鈦金屬，並影響整體供應鏈，到時候市場有可能會轉移向日本的大阪鈦科技株式會社（日：5726）及東邦鈦金屬株式會社（日：5727）買入產品。

倘通脹上升 或推動日股表現

投資策略上，張雄略建議要選擇基本面較好的公司，並於低位買入，中長線等待股價上升。他認為目前仍未見底，日股亦受着美國加息因素影響，未見有上升勢頭，因此投資者仍可耐心等候。他預期，一旦日本通脹上升，從而帶動企業生產及國民工資上漲，就有機會反映在股價上，從而推動整體日股表現。

黃清瑤 明報記者

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