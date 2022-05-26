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大灣區GBA專題：內地煲劇平台選擇多收費差異大

【明報專訊】疫情改變人們生活，出行受到限制，令在家的時間更多。如果生活在內地，其實有許多追劇平台可供選擇。不過大部分需要付費，免費的亦有，但往往只能看劇集的頭幾集，又或者必須看廣告。整體上，內地付費煲劇平台收費都較香港的低，但外國劇集數量就不及香港的豐富。以下推薦四大內地追劇平台，看看哪個較適合你。

◆騰訊視頻用戶分級 等級愈高福利愈多

騰訊視頻是內地一個大型影片平台，當中節目類型包括電視劇、電影、綜藝節目、紀錄片、動漫及兒童節目。平台分為一般用戶及VIP用戶，一般用戶可以隨意瀏覽平台上所有影片，但通常只能免費試看幾集，大部分劇集需要成為VIP會員才能完整觀看。例如近期平台上熱播內地電視劇《說英雄誰是英雄》，一般會員可以免費觀看首3集，其餘集數必須成為VIP會員才可以觀看。

頂級星光會員年費750元

一般會員在觀看節目時，只可以選擇270p、480p及720p解像度，必須成為VIP會員才可以調校至1080p的高清解像度。此外成為VIP的最大優勢是可以預先利用Wi-Fi下載影片，外出時就毋須浪費流動數據。

騰訊視頻VIP分為8個等級，等級逾高價錢愈貴。以V1青銅級別為例，每月收費50元（人民幣，下同）。當中除了可以瀏覽部分VIP影片，亦會獲得每月觀影券一張，適用於需要門券才能觀看的電影。另外會有兩張觀影券，VIP會員可以贈送每部影片給5名好友，收到後48小時內可免費觀看影片。另外又會獲贈小說及漫畫券，可以瀏覽頻道內付費小說及漫畫。等級愈高福利愈多，例如頂級的星光會員年費為750元，不但可以享有V1會員的基本福利，更會獲贈價值30元的電話費，以及可以參加明星見面會、其他VIP線下活動等。

◆Bilibili熱門動漫 緊貼日本集數

Bilibili已經在香港上市一段時間，昔日網站有較多原創短片，但現時發展成熟，在網站或手機應用程式都可以觀看連續劇、電影及紀錄片。與其他3個平台相比，Bilibili劇集更加國際化，當中動漫最為齊全，現時平台上更有近日非常熱門動漫《SPY X FAMILY》，目前緊貼更新日本至第7集。

除此之外 ，更有《鬼滅之刃無限列車》可供觀看；一些傳統卡通片包括海綿寶寶、名偵探柯南集數亦相當齊全。

電視劇方面，不但有內地劇集，更有美國、英國、日本及泰國地區的影片，但數量不多，例如平台上只有14套日劇、9套泰劇等。

每月收費25元 年費233元

平台上節目分類相當齊全例如有美食、娛樂、舞蹈、音樂等。如果成為付費會員，每月收費25元，年費為233元，平台上不時推出半價優惠。成為會員最大優勢是可以選用1080p觀看影片，在評論區使用表情、享有遊戲福利包、周邊折扣等。

事實上，內地有不少免費線上看平台，雖然這些平台劇集內容多元化，會有日劇、韓劇可供免費觀看。但這些網站屬於非法，影片沒有版權，更重要的是網站不受保護，瀏覽網站有可能引致電腦或手機中毒。要享受免費娛樂，可以觀賞短片，內地抖音平台有國民原創影片，又有5分鐘電影、電視解說等。抖音以外又有快手、虎牙視頻可供選擇。

◆愛奇藝平台國際化 11種語言字幕供選擇

愛奇藝是內地另一個大型視頻平台，當中主要有電視劇、電影、動漫及綜藝節目。與騰訊視頻相比，平台更國際化，除了可以選擇繁體簡體中文，更有英語、韓語、日本語、葡萄牙文、泰文等，總共11種語言的字幕可供選擇。平台上亦有海外劇集，包括韓國、泰國、台灣、日本等，但可供選擇不多，如平台上只有24套韓國電視劇、1套馬來西亞電視劇，大部分仍以內地節目為主。

非會員使用愛奇藝最麻煩的地方是每次播放劇集前，至少需要觀看1分鐘的廣告，而且只可免費觀看兩集電視劇，電影免費只能看6分鐘。如果成為付費會員就可以跳過廣告、任意觀看平台上所有作品，又可以調校1080p高清解像度及使用多個設備觀看影片。

會員計劃方面，分為黃金會員及鑽石會員，可以選擇按月或按年繳費。黃金會員月費為38港元，可以在兩個裝置同時登入，預先下載會員內容及預先觀看熱門劇集，黃金會員年費為378港元，即平均月費為31.5元。鑽石會員與黃金會員的最大分別，是可以4個裝置共享，月費為58港元。

◆芒果台主打原創劇 會員收費最廉宜

芒果台是內地另一個線上煲劇平台，平台上大部分劇集都是內地原創劇集，就連動漫都是內地原創動畫，平台上看不到有任何日本動漫。與其他平台相比，芒果台可以觀看湖南新聞報道，又有新聞大求真節目，主要從科學角度探討生活小知識，如新冠特效藥與新冠疫苗的區別、如何防範一氧化碳中毒等。

新用戶每年收費16元

平台上節目種類眾多，例如有教育影片包括《60秒學英語》、《1分鐘成為理財達人》等。雖然平台有7種語言可供轉換，但只限部分影片，而大部分影片都有簡體字及英文字幕。

芒果網的會員收費最廉宜，現時新用戶每年收費為16元，每月收費為2元，每季設有新用戶優惠，收費為8.5元。付費會員可以跳過廣告、搶先看全新劇集，以及獲贈觀影券。

明報記者 黃清瑤

[活在灣區]