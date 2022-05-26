恒指升59點 北水連續13日淨流入

【明報專訊】昨日午後市傳內地將召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，A股、港股齊齊上升，恒指更漲至日內高位20,370點，升幅258點，不過，交易時段未見有特別利好的消息，升幅收窄，恒指最終收市升59點或0.29%，報20,171點，成交金額1034億元，較前一日減少9%；國指升15點或0.22%，報6898點。恒生科技指數收報4043點，升0.28%。北水南下合計淨流入26.43億元，並已是連續第13日淨流入，累計431.74億元。