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美證交指中概股審計 中美存「重大問題」

【明報專訊】中美就中概股審計問題僵持已久。據路透社報道，美國證交會（SEC）國際事務主管YJ Fischer周二（24日）在一個年度大會上表示，中美雖然在中概股審計合規性的討論取得進展，但仍然存在「重大問題」。YJ Fischer又認為，若果有關中概股持有資訊確實太過敏感，無法遵守美國的有關規定，中國當局應該考慮讓這批上市公司主動退出美國市場。

「若太敏感可退市」

YJ Fischer提到，若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）未能在今年11月22日前完成中概股的審計查察（audit inspection），現時在除牌名單的中概股將在2023年初除牌。他指出，即使PCAOB與中國當局簽署協議，這也只是第一步，PCAOB仍需要時間派員到中國現場查閱上市公司的審計材料，並在今年11月前完成調查，以便在死線前決定相關中概股是否已滿足審計要求。YJ Fischer表示，從目前的事態發展來看，有接近200家中概股存在最快在2023年被正式除牌的風險。

針對YJ Fischer的言論，中國證監會昨日發表聲明強調，雙方「磋商進展總體順利」，將繼續與美方保持密切溝通，致力達成符合雙方法律和監管要求的合作安排。

截至目前為止，已有139家在美上市公司被列入該名單，佔全美約300隻中概股接近一半，包括百濟神州（6160）、微博（9898）、百度（9888）、愛奇藝（美：IQ）等。