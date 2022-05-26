美證交指中概股審計 中美存「重大問題」

「若太敏感可退市」

YJ Fischer提到，若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）未能在今年11月22日前完成中概股的審計查察（audit inspection），現時在除牌名單的中概股將在2023年初除牌。他指出，即使PCAOB與中國當局簽署協議，這也只是第一步，PCAOB仍需要時間派員到中國現場查閱上市公司的審計材料，並在今年11月前完成調查，以便在死線前決定相關中概股是否已滿足審計要求。YJ Fischer表示，從目前的事態發展來看，有接近200家中概股存在最快在2023年被正式除牌的風險。

針對YJ Fischer的言論，中國證監會昨日發表聲明強調，雙方「磋商進展總體順利」，將繼續與美方保持密切溝通，致力達成符合雙方法律和監管要求的合作安排。

截至目前為止，已有139家在美上市公司被列入該名單，佔全美約300隻中概股接近一半，包括百濟神州（6160）、微博（9898）、百度（9888）、愛奇藝（美：IQ）等。