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TVB加大「士多」業務 擬拓內地電商 疫下合拍劇減 轉伙內地平台攻第三方內容分銷

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）近年在傳統免費電視業務以外，亦積極發展串流平台及內地業務，多年來在內地開發合製節目，以及安排節目及劇集到不同平台播映取得收入。集團主席許濤昨日首次透露，董事會就業務發展經過詳細討論，決定加大對「士多」及電商業務投入，甚至將電商業務由香港延伸到內地發展。

明報記者 陳偉燊

TVB發展內地業務多年，當地貢獻收入主要來自與聯合製作節目，除可爭取較多資源拍劇，亦可賺取製作費。但是隨着疫情來襲，聯合製作劇集數目減少，轉而與內地視頻平台合作開拓第三方內容分銷，賺取發行收入，以及推出內地平台「埋堆堆」賺取開發訂購收入。因為聯合製作劇集減少，去年內地業務收入減少10.2%至6.66億元；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則跌近三成至1.89億元。

去年內地業務收入減10.2%

隨着TVB去年8月收購電商平台「士多」，令集團電商業務的訂單商品交易總值（GMV）短時間大幅增加，許濤昨日更表示，董事會經討論後決定加大對「士多」及電商業務的投入，包括推動限時搶購消費品的「鄰住買」電商業務平台化，加快與知名牌合作，估計在未來一至兩個月內推出。另一方面，基於TVB在內地擁有觀眾群、旗下藝人亦在內地亦有不少支持者，因此計劃在內地發展電商業務，惟他暫未透露具體投資計劃及金額。

至於在內地節目聯合製作及分銷方面，許濤指出，集團除了繼續發展合拍劇、同步劇集外，旗下藝員更在內地參加比賽甚至綜藝節目。至於在內地發展的串流服務「埋堆堆」，現時月活躍用戶超過700萬名，較去年底時的560萬名顯著增加。另中國社交媒體平台的多渠道網絡策略運作方面，亦已錄超過8000萬名「粉絲」，比年報所載的7600萬名再增加。

4月份廣告收入錄雙位數增長

在本港業務方面，總經理（商務營運）蕭世和表示，TVB在4月份的廣告收入仍然錄得雙位數字增長，當中防疫相關產品廣告市場佔比逾80%。此外，集團已暫停派息兩年，財務總裁及公司秘書馮潔儀稱，現時各員工、單位正集中火力做好各項業務，冀長遠帶來回報，在有好成績時與股東共享成果。