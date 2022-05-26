moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

友和今起招股 每手逾5252元入場

標籤：新股

【明報專訊】本地電商友和集團（Yoho）（2347）今日開始招股，招股價介乎2.1至2.6元，全球發售5500萬股，當中公開發售佔10%，國際配售佔90%，最高集資額可達1.43億元。每手2000股入場費為5252.41元。集團聯合創辦人、主席兼行政總裁胡發枝表示，友和冀借是次上市擴大資金來源，為日後擴充平台業務、搶佔更多市場佔有率，以及進軍大灣區電商市場作準備。

集資最多1.43億

友和將於今日至下周二（31 日）中午公開招股，6月10日港交所掛牌上市。據初步招股書顯示，截至去年11月底的財年首8個月，友和收入約4.97億元，按年增71.9％，惟期內盈轉虧蝕約1393萬元，上一年度同期則錄純利約1863萬元。期內毛利率為15％，較上財年跌2.4個百分點。

胡發枝表示， 該財年首8個月毛利率下跌及盈轉虧，主要與公司擴充產品組合、以及爭取市場份額相關。公司期內增加銷售毛利率較低的熱門電子產品，例如智能手機等。他又稱，現時集團主要以自營業務為主，未來將會開始引入第三方商戶在友和的平台上銷售，並認為透過引入第三方業務，可帶動集團的商品訂單銷售（GMV）快速增長。談及發展大灣區計劃，胡發枝指出，雖然內地已有多家大型電商龍頭，但內地跨境購物需求大，每年消費金額達數千億元規模，加上不少內地消費者仍會留意一些海外網購平台，而現時卻仍未有一個較為有名的香港電商平台在大灣區發展，認為友和在國內市場有一定的發展潛力及優勢。

明報記者

[新股]