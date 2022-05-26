本地初創EventX買虛擬土地 擬推「元宇宙活動技術支援方案」

【明報專訊】疫情促使活動以混合式（hybrid）進行，成為本地初創、活動管理平台EventX變陣的轉捩點。該平台今天（26日）宣布於鏈遊（GameFi）平台The Sandbox買入虛擬土地，惟沒有透露涉及金額。EventX聯合創辦人兼營運總監陸啟哲稱，今次交易是為客戶於「元宇宙」舉辦活動鋪路。
陸啟哲指出，EventX計劃推出「元宇宙活動技術支援方案」，希望透過在The Sandbox上的虛擬土地，建構一個以舉辦活動為主的數碼世界，協助企業及活動策劃者通過舉辦線上活動開發客源。他形容「元宇宙」為一個社交平台，認為EventX的本業是活動管理非社交，故沒有計劃自研一個「元宇宙」。
與Web 3.0和「元宇宙」相關的NFT技術成為熱話，陸啟哲直言就目前為止，NFT的作用的確不大，形容情况猶如早前的虛擬貨幣般。
他續表示，隨社交媒體IG擬推出NFT功能，相信往後兩三年時間，當VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）等科技如手機般普及，屆時NFT則成氣候。
EventX於今年初，完成B+輪800萬美元（約6240萬港元）融資，由高瓴創投（GL Ventures）領投，資金將用於拓展亞洲區業務。
繼2020年於新加坡設立辦公室後，陸啟哲表示，公司未來發展聚焦東南亞，其次為日韓及中國內地。