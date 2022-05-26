環聯：港首季可疑數碼詐騙按年跌26.5%

零售業升幅最大 其次博彩與旅遊

可疑數碼詐騙比率升幅最大為零售行業， 按年升37.3%，其次則是博彩與旅遊及休閒，均按年升12.5%。物流行業為可疑數碼詐騙跌幅最大的行業，按年跌47.4%，金融服務可疑數碼詐騙亦跌33.3%。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，熟手騙徒透過壓力測試，察覺部分行業加強防範措施，當騙徒發現難以入手時，就會將目標轉向新行業。最近亦觀察到，騙徒正在尋找可以利用新的機會或漏洞，在目前騙案下降情况下，企業首要之務是專注為優質客戶提供優化體驗。

根據環聯《全球消費者脈搏調查》報告，於2月訪問超過1000名港人，有39％港人表示於過去3個月內曾成為數碼詐騙的目標，按季上升6個百分點。受影響的消費者表示，網絡釣魚是最常見的詐騙手法，達35％；其次是身分盜竊及現金禮品卡詐騙，分別達27%。