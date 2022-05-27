阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展

明報記者 葉翠

受惠業績勝預期，加上監管相關利好信號，阿里美股（美：BABA）昨晚大漲，至今晨零時較港收市升13%，折合每股91.7港元。阿里上季度以國際會計準則計算淨虧損擴大至162.41億元，主要反映所持有的上市公司股權投資的市場價格下跌；至於經營利潤為167.17億元，去年同期則錄得虧損。

需支援經濟 料監管風暴完結

問及阿里對今年行業監管的看法，張勇昨日在電話會議上表示，政府對行業監管已發出了明確信號，表明平台經濟對於推動國家經濟發展扮演重要角色，相信未來會朝健康規範的方向發展，集團會持續致力履行企業責任，並密切關注最新動向，以確保集團合規。他又提到，作為電商企業，可持續的經營條件包括商品供應和物流供應鏈恢復，以及消費需求的復蘇，均是對GDP作出貢獻的前期條件。

事實上，在疫情及監管等負面因素夾擊下，截至3月底止季度，多家大型中資科技股表現均差強人意，除京東（9618）經調整利潤按年微升1.6%外，大型科企全部出現倒退，當中美團（3690）更按年多蝕1.74倍（見表2）。

物流見恢復 準備「618」購物節

據集團披露，至今年3月底止，集團平台在中國的年度活躍消費者（AAC）突破10億，提前兩年完成原定目標，當中近年積極開拓的欠發達地區，消費者佔新增年度活躍消費者比例持續超過70%，高於2021財年的比例。有見上海防疫措施逐步放寬，張勇表示，5月份快遞服務開始恢復正常運作，物流有改善迹象，商家正投入準備「618節慶」，但相信仍需一定時間才能完全恢復。他續指，商家報名及商品數量均較去年同期有明顯增長，期望疫情可持續控制好，為購物節締造更好條件。

雲業務首實現全年盈利

其他業務方面，雲業務去年收入增長12%至189.71億元，並首次實現了全年盈利。張勇提到，儘管國內互聯網行業因整個行業的流量和用戶時長見頂，造成行業的雲服務增速下降，但強調雲計算大數據服務是每個企業、每個行業完成數碼化轉型都需要的基礎服務，相信仍有巨大發展潛力。