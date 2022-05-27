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疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大

【明報專訊】百度（9888） 今年首季表現勝市場預期，季內經調整淨利潤按年跌近一成至38.79億元（人民幣．下同），但較預期高約一倍；收入則微升1%至284.11億元。不過，百度首席財務官羅戎表示，受疫情影響， 客戶的大型活動取消或推遲等，影響百度人工智能（AI）雲業務，形容相比首季表現，預計次季「業務更具挑戰性」。

季績勝預期 昨美市升逾一成

百度美國預託證券（美：BIDU）昨早段大升逾一成，較港股收市高13%。百度核心業務首季度收入按年升4.4%至213.78億元，當中受疫情下廣告業務受壓影響，在線營銷服務收入按年跌4%至157億元，惟雲及其他AI驅動業務推動，非在線營銷收入按年升35%至57億元，彌補相關影響。

羅戎表示，百度核心收入保持健康，百度智能雲本季度按年增長45%所帶動，未來會繼續推動高質量收入增長和持久的商業模式，此外將進一步提高整體營運效率，以推動長期增長；不過，期內愛奇藝貢獻收入按年跌8.7%至72.77億元。

傳自動駕駛測試擴至重慶

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏稱，業務自3月中旬開始受到疫情影響，但相信新人工智能業務將推動百度長遠增長，並為驅動內地經濟及可持續發展。百度近年積極發展其自動駕駛出行服務，李彥宏表示，公司作為第一間獲有公開道路的無人化載人服務有關許可牌照，在北京指定道路進行服務，據最新消息，上周五（20日）百度又獲允許在重慶進行開放道路的無人化載人服務測試，未來公司的目標是將有關服務擴展至其他城市。

李彥宏又表示，繼續擴大與各汽車廠的合作，為其提供Apollo自動駕駛解決方案，在年初與比亞迪（1211）達成合作後，百度也獲東風汽車（0489）提出合作，計劃在其熱門車型中採用百度ANP、 AVP和高精地圖服務。百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑首季提供19.6萬次乘車服務，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢等城市落地。