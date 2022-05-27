扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期

有形貿易逆差366億

政府發言人表示，由於部分主要經濟體通脹嚴重和相關央行收緊貨幣政策，烏克蘭局勢緊張，以及疫情的威脅持續，環球經濟前景轉差，將會繼續影響香港短期內的出口表現。不過，本地疫情穩定應有利於跨境陸路運輸逐步恢復，從而緩解對外貿易的部分壓力。

在出口目的地之中，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2%。其中受疫情管控措施影響，出口往內地按年大跌9.4%，菲律賓亦跌7.3%；至於出口錄得增長國家之中，輸往印度按年大幅增長79.4%；馬來西亞、越南及台灣的整體出口貨值則錄得33%、30.3%及27.5%升幅。輸往美國的整體出口貨值亦錄31.3%升幅。

防疫影響 出口往內地跌近一成

至於進口來源地方面，若以升幅計，來自美國、新加坡及台灣的進口貨值分別升24.6%、15.9%及14.5%，但是來自日本及中國內地的進口貨值則分別按年跌8%及5.3%。政府發言人指出，由疫情引致的運輸干擾在4月份較後時間稍為紓緩，但仍繼續限制出口表現，其中尤以輸往內地的出口下跌得最為明顯。

若按貨品類別分析，電動機械、儀器和用具及零件出口的貨值增幅最多，按年增198.1億元或升11.3%。其次為主要包括珠寶、金飾及銀器的雜項產品，按年增38億元或19.4%。進口貨值方面，電動機械、儀器和用具及零件的貨值增長70億元，升幅達3.8%；辦公室機器和自動資料處理儀器則按年增加34億元，升幅達10.5%。