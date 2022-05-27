阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購

根據Vision Deal SPAC初步招股說明書，其發起人包括衛哲、DealGlobe、樓立樞及創富融資，聯合保薦人為花旗和海通國際。衛哲將擔任該公司董事會主席及執行董事。

衛哲任公司董事會主席及執董

Vision Deal於今年2月中向聯交所遞交招股書，計劃在香港主板上市，為本港第六家申請上市的SPAC。據招股書，其成立目的是與一家或多家公司進行業務合併。在物色特殊目的收購公司併購目標時，擬集中專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從內地消費升級趨勢中受益的中國公司。

本港今年初開始引入SPAC上市機制，當中首家SPAC Aquila（7836）已於3月掛牌，惟目前尚未有第二隻SPAC接力。早前通過聆訊、由鼎珮資產管理作為發起人之一的Vivere Lifesciences據報擱置上市計劃，或待市况轉趨穩定再推進。

此外，據報另一隻SPAC Interra Acquisition已成功闖關，獲得聯交所批准上市，並計劃籌集1.3億美元（約10.14億港元）。

明報記者

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