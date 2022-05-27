moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購

標籤：新股

【明報專訊】據外電引述知情人士報道，阿里巴巴前高層衛哲有份發起的特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal HK Acquisition計劃最快於下周開始接受投資者認購，據悉將集資約1.3億美元（約10.14億港元）；據報審議仍在進行，規模和時間表仍可能發生變化。Vision Deal HK的代表沒有作出回應。

根據Vision Deal SPAC初步招股說明書，其發起人包括衛哲、DealGlobe、樓立樞及創富融資，聯合保薦人為花旗和海通國際。衛哲將擔任該公司董事會主席及執行董事。

衛哲任公司董事會主席及執董

Vision Deal於今年2月中向聯交所遞交招股書，計劃在香港主板上市，為本港第六家申請上市的SPAC。據招股書，其成立目的是與一家或多家公司進行業務合併。在物色特殊目的收購公司併購目標時，擬集中專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從內地消費升級趨勢中受益的中國公司。

本港今年初開始引入SPAC上市機制，當中首家SPAC Aquila（7836）已於3月掛牌，惟目前尚未有第二隻SPAC接力。早前通過聆訊、由鼎珮資產管理作為發起人之一的Vivere Lifesciences據報擱置上市計劃，或待市况轉趨穩定再推進。

此外，據報另一隻SPAC Interra Acquisition已成功闖關，獲得聯交所批准上市，並計劃籌集1.3億美元（約10.14億港元）。

明報記者

[新股]