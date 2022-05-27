世華全年虧轉盈 賺40萬美元

年內，世華的出版及印刷業務方面，《明報》等為首的香港及台灣業務，受惠於年內營業額錄得增長9.5%，稅前虧損收窄至52.8萬美元。北美業務因為白報紙成本增加及加拿大政府終止補助計劃，由盈轉虧並錄54.1萬美元虧損。馬來西亞及東南亞的業務亦因為營業額錄得2.1%增長，稅前盈利達524.6萬美元，按年增長58.7%。在港方面，《明報》來自奢侈品及旅遊分部的收益仍然疲弱，但來自招聘分類廣告的收益持續上升，為擴闊收益來源，《明報》將繼續透過舉辦活動及參與政府項目獲取收益。

萬華媒體全年虧損收窄

世華旗下的萬華媒體（0426）方面，截至3月底止年度錄得營業額按年跌1.9%至4503.9萬元，但在節省業務整體成本下，全年虧損收窄至1233.2萬元，對上一年度虧損1725.5萬元，不派末期股息。娛樂及生活時尚業務期內錄得分部虧損710.4萬元，手表及汽車業務虧損63.7萬元。集團持有毛記葵涌（1716）1200萬股或4.4%股權，與上財年度持有股數相同，於2022財年度收取有關股息為40.8萬元，按年減少29.17%。