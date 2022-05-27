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上交所為5民營內房新債發行安排路演

標籤：經濟

【明報專訊】官方發聲要助房企融資後，據財經資訊平台REDD報道，為協助內房發行新債券，上交所將於今日（27日）上午9時為5家民企內房碧桂園（2007）、龍湖（0960）、旭輝（0884）、美的置業（3990）、新城控股（滬：601155）舉辦投資者路演。

包括碧桂園龍湖旭輝美的置業新城控股

報道提到，已從碧桂園、龍湖、旭輝、美的置業等房企確認消息。另據悉，目前路演時間已由今日上午9時調整為下午4時，上述5家房企均為首批啟動信用保護工具融資的民營房企。

早前，碧桂園、龍湖、美的置業3家民營內房被監管機構選定為「示範房企」，同時發行人民幣債券及包括私募CDS或CRMW（信用風險緩釋憑證）在內的信用保護工具。其後有指新城發展及旭輝（0884）亦有望納入示範名單，短期內將發行債券和中票。而作為新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股曾在交易所披露，擬向專業投資者公開發行一筆小公募債券，金額61.72億元人民幣，項目狀態在周一（23日）更新為「已反饋」，意味很可能成功獲批發行。

此外，政策層面上對內房預售資金監控稍為鬆綁，據肇慶住建局公布，擬優化商品房預售資金監管，包括對信譽度高的房地產企業，適當降低預售資金留存比例，以減輕企業的資金壓力。