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博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件

【明報專訊】晶片業巨擘博通（Broadcom）（美：AVGO）同意以610億美元（約4758億港元）收購雲計算基礎架構產品供應商VMware（美：VMW），以爭取由設計和銷售半導體的核心業務，轉向更多元化的發展，開拓利潤更高的企業軟件領域。博通早段股價升逾3%至551.5美元。VMware早段股價升逾2%至123美元。

這是科技企業最大規模的收購交易之一，交易規模僅次於微軟（美：MSFT）在1月同意以690億美元（約5382億港元）收購遊戲發行商動視暴雪（美： ATVI）。對於晶片製造商來說，這次也是歷來規模最大的收購交易。此前涉及晶片製造商的最大規模收購交易，是超微半導體（美：AMD）今年早前完成對賽靈思（Xilinx）的490億美元收購。

規模僅次微軟購動視

根據與博通的交易協議，VMware的股東可選擇以每股142.5美元現金，或0.2520股博通股票進行交易。該報價較收購談判消息傳出前，VMware在5月20日的95.61美元收市價有大約44%溢價。科技股表現低迷之際，博通的報價獲VMware主要股東——電腦生產商戴爾（美：DELL）創辦人戴爾（Michael Dell）及私募基金銀湖資本（Silver Lake）的支持。這宗交易包括一項go-shop競購條款，允許VMware 徵求競爭性報價。

VMware成立於1998 年，其虛擬化軟件（virtualization software）助小量的伺服器處理更多應用程式。對於自行管理伺服器的企業，VMware的軟件極具價值，但隨着更多企業依賴雲端服務供應商的服務，VMware的作用變得模糊，最終與雲端服務巨頭亞馬遜（美：AMZN）建立合作伙伴關係。

研究機構CFRA的分析師Angelo Zino指出，即使前景面臨挑戰，VMware也可能成為博通軟件業務的焦點。博通行政總裁Hock Tan的聲明稱，基於博通的良好併購紀錄，是次交易將使博通領先的半導體和基礎設施軟件業務，與企業軟件領域的標誌性先驅結合起來。博通預計，這收購交易將於2023財年完成。

有助鞏固數據中心市場

博通目前向iPhone等手機，以及各種工業設備提供晶片。它的主要收入增長來自提供雲計算服務的數據中心業務，加強向軟件領域發展，將有助其鞏固數據中心的市場。博通近年積極收購，在2018年收購了企業軟件製造商CA Technologies，並於2019年收購了防毒軟件開發商Symantec的企業安全業務，令博通成為業內最多元化的公司之一。Hock Tan在3月曾表示，正尋找收購目標，並有能力大規模收購。Tan對收購回來的公司削減開支，是其重要的策略。投資研究機構Sanford C. Bernstein指出，博通將CA Technologies及Symantec企業安全業務的成本，削減了六至七成。

博通曾試圖收購競爭對手高通（美：QCOM），但在特朗普政府阻撓下，在2018年放棄交易。博通當時的總部設於新加坡，為監管帶來障礙，而博通後來將總部遷往美國。

（綜合報道）

[國際金融]