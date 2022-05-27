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中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜

【明報專訊】繪圖晶片（GPU）龍頭Nvidia（美：NVDA）上季收入按年升46%至82.9億美元創新高，經調整每股盈利1.36美元勝預期。不過Nvidia以中國供應鏈受干擾，以及俄羅斯的業務減少為由，預期本季收入只有81億美元，低於分析師預期，並警告將放慢招聘，拖累其股價周三盤後挫7%，但昨早段升3%。截至周三，該公司股價今年以來跌逾四成。

上季收入83億美元創新高

投資者憂慮疫情爆發以來的半導體增長需求轉弱，不過Nvidia在截至5月1日的第一財季的銷售增長反映市場需求仍然強勁，其數據中心晶片的收入按年增83%至37.5億美元，勝於分析師預期。上季的遊戲收入亦按年增長31%至36.2 億美元。不過Nvidia預計，俄羅斯市場及中國的新冠疫情防控措施，將對第二財季的銷售額造成約5億美元的影響。俄羅斯以往為Nvidia貢獻約2%收入，當地的遊戲業務佔較大的份額。在俄烏危機爆發以來，該公司已暫停當地的銷售。

稱將放慢招聘步伐

Nvidia表示，為應對宏觀環境的挑戰，將放慢招聘步伐，控制開支。這是繼Snap（美：SNAP）、facebook母企Meta（美︰FB）及Twitter（美︰TWTR）之後，另一表示會放慢招聘的科技公司。

此外，雲端數據平台Snowflake（美：SNOW）亦預計，本季調整後的營業利潤率不會出現正數，股價早段挫9%。

彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）要求供應商今年生產2.2億部iPhone，與去年基本持平，低於市場預測的接近2.4億部。通脹高企、俄烏危機及供應鏈受阻，都可能對其今年銷售造成壓力。

通脹上升之際，蘋果的內部電郵向員工表示，將增加整體薪酬預算。美國鐘點工（hourly workers）的時薪將提高至22美元，較2018年增45%。美國僱員的整體起薪預計也會提高。

（綜合報道）

[國際金融]