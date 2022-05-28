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ETF通不納槓桿反向 不設新額度 兩地證監原則上同意 需2個月準備

【明報專訊】業界籌備多年，中證監及證監會昨晚終發布聯合公布，「原則同意」將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通（見表1），約需時兩個月準備，正式實施時間將另行公告。根據安排，合資格納入ETF通的產品須滿足多項條件，包括資產規模、上市時間、跟蹤指數的股票權重等，但本港的合成、槓桿與反向產品不被納入。此外，當局不會特設ETF通額度，而是與目前股票通共用額度。

明報記者 葉翠

兩地監管機構早於2016年已表明研究ETF通，昨晚公布更多具體詳情。制度安排主要參照股票通，所有香港及海外投資者均可透過滬深股通下的ETF買賣，包括散戶及機構投資者，惟投資者僅可在二級市場交易，不允許申購贖回。此外，ETF通將與股票通共享同一個交易額度，北向每日額度為520億元人民幣，南向為420億元人民幣。股票通在2018年擴大每日額度後，至今尚未曾「爆額」。

僅二級市場交易 不准申購贖回

針對納入ETF通的條件，南向和北向的要求大致相同，包括最近6個月的日均資產規模不低於17億港元或15億元人民幣、跟蹤指數的股票權重不低於90%、ETF上市不少於6個月等，南向ETF通未有納入槓桿反向產品（見表2）。至於跟蹤指數及其編制方案，寬基股票指數的單一成分股權重不超過30%；非寬基股票指數則須符合成分股數量不低於30隻，單一成分證券權重不超過15%且前5大成分證券權重合計佔比不超過60%等要求。

目前第二上市中概股未納港股通，不過，據上交所對《滬港通業務實施辦法》修訂的徵求意見稿，當局要求若跟蹤指數為恒指、國指、科指或生物科技指數，其成分證券中港股通股票權重佔比不低於70%，該些指數包含第二上市中概股在內，例如阿里巴巴（9988）等，意味內地股民可「曲線」投資第二上市的中概股。資料顯示，第二上市股份佔恒科指比例至4月底為28.5％。

內地股民可曲線買第二上市中概股

公告稱，在多項相關工作準備就緒後，才會正式將ETF納入互聯互通，當中包括交易結算規則和系統準備完成、獲得所有相關的監管批准、市場參與者充分調整其業務和技術系統、所有必須的跨境監管執法合作安排和投資者教育等。

港交所行政總裁歐冠昇稱，ETF的納入是互聯互通機制升級的又一個標誌成果，可滿足市場各方對互聯互通更高的要求。證監會行政總裁歐達禮稱，ETF通不但為兩地投資者提供更多選擇，並將擴闊投資者基礎和提升流動性，從而支持ETF的穩健發展。