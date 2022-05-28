moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

人行易綱：盡快矯正民營房企信貸收縮行為

【明報專訊】國務院總理李克強日前高調召開「全國穩住經濟大盤會議」後，人民銀行行長易綱（圖）再次重點提到要「加大對民營企業的支持力度，盡快矯正對民營房企信貸收縮的行為」，廣東肇慶市住建局即出台政策，要求適當調低預售資金留存比 ，並表明要對房企增批項目貸款等。券商預期，稍後或有更多城市仿效，認為措施將可改善內房股流動性。

肇慶要求調低預售金留存比

廣東肇慶市住建局官網日前發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，提出要改良商品房預售資金監管，包括結合企業信譽度進行審查，適當降低信譽度高的房企預售資金留存比例，減輕企業的資金壓力。另據不同工程施工階段，監管將分階段按不同比例留存預售資金，減少資金沉積；並對短期出現資金周轉困難的房地產企業，適度增加批款額度，以確保項目竣工交付所需資金。

券商銀河聯昌表示，今次是內地收緊對內房監管後，首次聽到措施點名要幫助房企，認為若措施實施將對內房股有利，預期將有更多城市仿傚，有助改善內房流動性。內地房地產數據平台克而瑞近日亦發報告提到，預售資金監管將趨規範化，石家莊、蘇州、泉州、無錫等地或將跟進放寬。

此前克而瑞發表報告，提到其監測的88家重點上市房企數據，發現當中41家房企的受限制現金佔到了總現金的29%，佔比幾乎是未披露房企的兩倍；按年增加了5個百分點，增速也更快。報告指出，部分企業受限現金佔比甚至超過70%，最典型的如合景泰富（1813），受限制現金佔現金比重從2020年的9%急增至74%，因此認為預售監管資金政策放寬，將直接影響到房企的現金支配力，從而進一步影響短期的償債壓力。