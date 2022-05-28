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阿里績後升12％ 大行看好業務復蘇

【明報專訊】周四（28日）同日「放榜」的阿里巴巴（9988）和百度（9888）季績均勝市場預期，昨天股價分別大升12.2%和14.3%，領漲大市。投行大和昨日發報告指出，雖然阿里上季核心業務利潤遜預期，不過成本控制及客戶管理收入（CMR）則好過預期，加上線上雜貨配送及超市業務需求仍然強勁，預計阿里的直銷業務有上行空間（見表）。

大和指直銷業務有上行空間

大和續表示，阿里的表現跟內地整體經濟走勢有關，相信將會受惠於中央的利好政策；一旦市場復蘇，將會刺激阿里股價表現。另一投行建銀國際認為，隨着社區團購業務正擺脫以往的「暴力擴張」，預期阿里新投資虧損將於未來數季收窄，相信集團已準備好迎接下半年消費復蘇。

恒指升581點 全周仍微跌

多隻科技股業績後急升，推動港股三大指數齊創一周最大升幅。恒指昨天升穿10天線（20,360.19點）和20天線（20,323.58點），收報20,697點，升581點或2.9%。主板成交1200億元，較上日增加25.7%，見一周新高。科指亦升穿10天線（4142.22點）和20天線（4138.02點），全日漲3.8%至報4186點。國指升205點或3%，報7082點。

總結全周，恒指累跌0.1%或19點，科指累跌2.27%或97點，國指累跌0.54%或38點。