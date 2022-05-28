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臨近月結 多家港銀加定存息「搶錢」 恒生連推兩優惠 1年港元定存息加至2.3厘

標籤：經濟

【明報專訊】臨近月結，半年結亦只剩一個月，銀行對資金需求日增，本周多家銀行調升港元定期存款年息以「搶錢」，當中不乏大型銀行，尤其是匯豐亦有加存息，另有多家銀行都把1年期或以上的存息加至最少2厘，例如恒生銀行（0011）本周連推兩大優惠，把1年期港元存息加至2.3厘，為全城次高；9個月期亦有超過2厘。

明報記者

恒生銀行本周上調港元定存年息，12個月存期升至2.3厘，3個月及6個月分別為1.05厘及1.7厘。起存額為1萬元，客戶可透過恒生e-Banking、恒生Mobile App電話理財或分行以合資格新資金結餘敍造。另外，恒生又為特選客戶推出新資金定存優惠，9個月期的年息為2.2厘，是目前少數9個月存期也有2厘水平。而4個月及6個月分別為0.9厘及1.7厘。

匯豐定存息一律加0.3厘

除恒生外，匯豐亦在本周加存息，一律加0.3厘。12個月港元定存年息最高為0.9厘，此前為0.6厘。而3個月及6個月分別為0.5厘及0.7厘。起存額為1萬元，但只限尚玉及卓越理財客戶，若是「匯豐One」及其他客戶，12個月年息則為0.8厘。

大行之中，渣打的最高港元定存年息亦高達2厘水平，其「網上新資金優惠」，12個月期的年息為2.2厘，起存額同樣為1萬元。6個月期則為1.5厘。

除大型銀行，大新銀行（2356）及交銀香港亦在本周調升港元定存息，兩者在上周的最高年息均不足兩厘，但目前大新已加至最高2.3厘，存期為12個月，不過起存額較高，為100萬元，不足100萬元的，最高為2.2厘。該行亦同時調升3至9個月存期的年息，最高亦可達2.1厘。交銀香港本周兩度加存息，最新的12個月港元定存年息，為2.2厘，起存額為2萬元。6個月期亦加至1.7厘。但上述優惠只適用於電子渠道。

港匯再走弱 昨曾觸及7.85

在恒生等銀行加存息後，目前已有最少11家銀行的12個月或以上港元定存年息加至最少2厘。最高仍為富邦的2.4厘，其起存額較大行高，為50萬元。

資金流走，港匯近日又再走弱，昨日曾觸及7.85，但至截稿前未見金管局出手。昨日美元1個月期LIBOR報1.023厘，而1個月港元HIBOR報0.1881厘，美息較港息高逾0.83厘。目前3個月、6個月及12個月HIBOR已分別升至0.899厘、1.7厘及2.6厘。