內地4月工業企業利潤倒退8.5% 兩年來首跌

外商港澳台商投資企業利潤降16%

1至4月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤按年增長13.9%；股份制企業實現利潤增長10.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤下降16.2%；私營企業實現利潤下降0.6%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹稱，部分地區和行業受疫情影響較大，顯著拖低工業企業利潤增速。1至4月份，東部地區、東北地區工業企業利潤分別按年降16.7% 及8.1% ，合計影響工業企業利潤增速較首3月回落4.2個百分點。

主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月份當月利潤下降6.7個百分點。4月份製造業利潤下降22.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降26.8%，採礦業利潤按年增長1.42倍。統計局指，能源保供持續顯效，煤炭等能源產品產量較快增長，大宗商品價格仍處高位，帶動部分上游行業利潤快速增長。

利潤增速較首3月回落4.2個百分點

朱虹表示，受疫情影響較大的上海、吉林、遼寧等地區，4月份企業停工停產天數均明顯多於3月份，對4月份工業企業效益狀况影響更為明顯。目前長三角地區疫情防控形勢有所好轉，企業復工復產正穩步推進，疫情對工業企業的影響有望逐步減弱。朱虹又稱，受疫情影響較小的中部和西部地區，利潤保持較快增長，1至4月的增速分別為18.2%和47.5%。

另一方面，隨着減稅降費、紓困幫扶政策持續發力，工業企業費用負擔有所緩解。1至4月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的費用為7.97元，比首3個月及上年同期分別減少0.12元及0.51元。而1至4月份，規模以上工業企業每百元營業收入中成本為84.3元，按年增加0.7元。