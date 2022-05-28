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拼多多上季虧轉盈 調整後淨利潤42億

標籤：經濟

【明報專訊】中國內地疫情復燃，刺激市民網購需求，電商平台拼多多（美：PDD）上季扭虧為盈，調整後淨利潤錄得42億元（人民幣，下同），去年同期錄得虧損18.9億元。股東應佔淨利潤錄得26億元，去年同期為虧損29.1億元。昨天開市初段，拼多多股價升近7％。

截至今年3月底止3個月，拼多多收入按年升7.33%至237.9億元，勝市場預期的206.1億元，升幅主要受惠於在線營銷服務和交易服務的收入增長，惟部分遭商品銷售收入減少而抵消。若按業務劃分，在線營銷服務及其他貢獻收入181.6億元，按年增加29%；交易服務收入按年增加91%，錄得55.9億元。商品銷售收入卻按年跌99%，錄得4390萬元。

平均月活躍用戶按年增4%

季內，拼多多的平均月活躍用戶為7.5億名，按年增加4%；近12個月內的活躍買家也按年增長7%，錄得8.8億名。反觀同業、上周公布業績的京東（9618），年度活躍用戶數則約5.8億。

受惠於促銷和廣告活動的支出控制，拼多多季內的銷售和營銷費用按年下跌14%至112.2億元。不過，由於期內增聘員工及更有經驗的研發人員，研發費用按年增加兩成至26.7億元創新高。拼多多財務副總裁劉珺表示，公司在目前的規模下，增長難免放緩，惟強調拼多多會持續投資研發，為用戶帶來更好服務。