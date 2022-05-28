moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

法外貿銀行：港通關滯後 航空業失競爭力

標籤：經濟

【明報專訊】儘管全球新冠疫情逐漸減退、各地陸續通關，惟本港未見放寬邊境限制措施。法國外貿銀行（Natixis）日前發表報告指香港嚴格入境限制，加上居民持續外流等負面因素，正削弱本地航空業的比較優勢，並認為若香港通關步伐一直滯後，將會導致業界失去競爭力。

港客運量僅疫前2% 亞洲最差

據機管局資料，香港國際機場上月客運量為12.6萬人次，按年升1.1倍；但仍比2020年1月570萬人次，下跌97.8%。該行報告指新冠疫情在2020年起肆虐全球，各地均處於封關狀態，故當時香港和其他市場差異未見顯著。不過，隨着今年其他地區陸續開放入境，香港仍然原地踏步，並因零星爆發而不斷受限制，拖累本地客運量徘徊在疫情前水平的2%，屬亞洲表現最差地區之一。

法國外貿銀行提到，空運在本港對外貿易中扮演重要角色，其中空運貨物價值佔貿易總額達42%。在收緊機組人員入境檢疫規定前，香港和其他亞洲市場與內地的貿易增速大致相若；但今年3月內地與香港貿易額按年下降16%，反觀日本、韓國、新加坡及台灣等其他主要亞洲市場則按年增長12%，表明邊境管控或是當地空運量的決定性因素之一。

該行認為，自今年起，香港在亞洲競爭對手正在加快重啟通關的步伐，並逐漸拉開與香港之間差距；以新加坡航空為例，去年客運及貨運分別復蘇至疫情前水平的63%和72%，而以本地航空龍頭國泰（0293）數據比較，香港航空同期客運和貨運則下跌至疫情前的2%和29%。該行指出，除居民外流，問題嚴重性更在於香港在全球擔當的角色，以及與世界的聯繫，若香港一直滯後，短期壓力或變成永久影響，導致香港在航空界失去競爭力。