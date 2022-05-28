美PCE通脹續回落 消費勝預期 惟儲蓄比例海嘯後新低

通脹增長逐漸放緩，美國10年期國債孳息率回落至2.73厘。美股三大指數早段上漲，以科技股為主的納指升逾2%，道指升逾300點，標普500指數升逾1%。

美股早段急升 10年債息回

不過美國4月的個人收入按月僅增0.4%，略低於分析師預期，增幅連續第二個月放緩。若計入通脹的影響，美國上月的個人可支配收入持平。不過美國個人的消費持續強勁，4月個人支出按月增長0.9%，雖較3月的1.4%按月升幅顯著回落，但仍高於分析師預期。消費者正動用積蓄消費，美國4月個人儲蓄相當於可支配收入的比例降至4.4%，是2008年9月以來最低。

海軍聯邦信用合作社（Navy Federal Credit Union）的企業經濟學家弗里克（Robert Frick）表示，消費者上月未受通脹影響，支出大幅增加，並且隨天氣變暖，增加對酒吧、餐館、旅遊等服務的消費。他們的支出增加，部分源於工資上漲，加上消費者使用了更多儲蓄。分析師估計，美國人在疫情期間的額外儲蓄在2萬億美元以上。

聯儲局重視的PCE數據，升幅低於美國勞工統計局提供的消費物價指數（CPI）。美國4月整體CPI按年升8.3%。兩項數據的不同之處，在於CPI追蹤來自消費者的數據，而PCE加入僱主的數據，例如由僱主資助的醫療計劃。聯儲局認為PCE是更廣泛的衡量指標，但消費者較關注CPI，而兩者差距創1981年以來最大。昨公布的美國密歇根大學5月消費者信心指數終值跌至58.4，為11年低位。

消費信心見11年低位

零售業巨擘沃爾瑪（美：WMT）與Target（美：TGT）等上季利潤疲軟，而消費電子產品零售商百思買（Best Buy）（美：BBY）也下調了盈利預測，但折扣零售商Dollar Tree（美：DLTR）及Dollar General（美：DG）的季度利潤超出預期。消費者對價格更為敏感，面對專攻低收入消費者市場的Old Navy品牌銷售下滑等影響，美國服裝集團Gap（美：GPS）下調全年盈利預測，股價早段跌3.5%。

部分市場人士指出，PCE數據不大可能改變聯儲局的整體策略。PCE物價指數雖較CPI回落的速度快，但仍遠高於聯儲局的2%通脹目標，預期暫難以恢復至目標水平。為遏抑通脹，聯儲局已加息兩次，利率合共上調0.75厘，並表示在通脹接近2%的目標前仍將進行一系列加息。

（綜合報道）

[國際金融]