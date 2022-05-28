涉數字人幣App 美議員促蘋果Google下架

共和黨參議員提出的法案，要求擁有或控制應用程式商店的企業，不得在美國境內的應用程式商店上架或支援任何允許數字人民幣支付的軟件。科頓的辦公室表示，數字人民幣可以為中國政府提供所有網絡交易的實時數據，恐影響美國人私隱。中國駐美國大使館指出，該法案是美國以站不住腳的國家安全理由，濫用國家權力，霸凌外國公司的又一例證。

此外，《華爾街日報》引述消息人士透露，四大會計師事務所之一的安永會計師事務所（Ernst & Young）正考慮分拆全球的審計和諮詢業務，以應對監管部門關注的潛在利益衝突。若分拆，這將會是自20年前，安達信會計師事務所（Arthur Andersen）因捲入安然（Enron）醜聞而被迫解體後，大型會計師事務所的最大規模改組。

避利益衝突 安永或重組

安永的潛在分拆，將創造兩家大型企業。安永去年的全球收入為400億美元，當中136億美元來自審計業務。重組的具體方式仍未清楚，但其中一名消息人士稱，分拆後的公司可能將一些服務如稅務諮詢，納入純審計職能；分拆出的公司可能向非審計客戶提供諮詢和其他顧問服務。任何改變都必須得到全球合伙人的投票批准。美國證交會（SEC）正調查四大會計師事務所和一些中等規模的審計事務所潛在的利益衝突。在英國，四大會計師事務所正將其審計業務與其他業務分開，以回應監管要求。

（綜合報道）

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