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Twitter股東集體控馬斯克操縱股價

【明報專訊】特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克此前一再以Twitter（美：TWTR）充斥虛假及垃圾郵件帳戶為由，威脅暫緩收購Twitter，拖累Twitter股價近期大幅回落。一批Twitter股東入稟美國北加州聯邦地區法院，向馬斯克提出集體訴訟，指控其涉嫌為了個人利益操縱Twitter股價，違反加州企業法規。

訂收購協議後 股價瀉兩成

自4月底馬斯克與Twitter達成收購協議以來，Twitter股價由51美元以上的高位，累計回落兩成，昨早段微升至接近40美元，但仍遠低於馬斯克提出每股54.2美元收購價。

Twitter股東投訴，馬斯克自4月25日與Twitter董事會簽署交易協議以來的不當行為，尤其是他最近威脅Twitter，倘未能提供更多有關虛假及垃圾郵件帳戶的數據，收購交易將「無法推進」。Twitter股東指控馬斯克在達成交易協議後，接連發出信息，試圖令外界懷疑交易能否完成，從而拖低Twitter股價，為其退出交易或重新議價創造條件。Twitter股東認為，馬斯克的行為與加州企業法規牴觸，並違反他簽署的交易條款。

此外，股東亦質疑馬斯克透過與Twitter董事局成員及高層私下對話，獲得該公司內幕信息，然後大舉購入Twitter股票，並延遲披露持股，從中獲利。Twitter股價持續低於收購價的反常情况，成Twitter股東的投訴理據，入稟狀要求法院發出禁制令，這或迫使馬斯克必須以原定價格收購Twitter。

（綜合報道）

[國際金融]