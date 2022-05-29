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標指納指扭7周跌勢 短期仍看淡 憂儲局收水拖累經濟 本周就業數據關鍵

【明報專訊】美國上周五公布的通脹數據溫和，投資者憧憬通脹見頂，帶動三大指數反彈，扭轉連跌7周頹勢。標指預測12個月市盈率，已從2020年9月高位23倍，回落至目前約17.5倍（見圖），約為30年平均水平。不過大行認為美股受制於聯儲局加息和經濟衰退風險，仍然看淡後市。分析認為標指已反彈至近4200點水平，且本周有重要就業數據公布，難看好表現，預期標指將於3800至4200點徘徊。

明報記者 蔡穎霖

美股三大指數上周五近以全日高位收市。道指升1.76%，收報33,213點，全周升6.2%，終止8周連跌；納指升3.3%，收報12,131點，標指升2.5%，收報4158點，全周分別升6.8%和6.5%，結束連續7周向下。

早前受龍頭績差拖累的零售股回穩，Ulta Beauty（美：ULTA）績後收升12.5%，Costco（美：COST）升1.24%。近月重創的廣告類和半導體科技股亦企穩，Alphabet（美：GOOGL）升4.2%，Nvidia（美：NVDA）升5.38%。

花旗貝萊德下調美股至「中性」

聯儲局近月加快加息壓抑通脹，市場擔心導致經濟衰退，為近期美股下跌的主因。花旗日前發表報告，將長期以來美股的「超配」評級下調至「中性」，因為聯儲局遏制通脹收緊貨幣政策，帶來經濟放緩風險，或要更多時間才能重新應付經濟和股市疲弱的問題，貝萊德上周將也美股評級下調至「中性」。花旗仍然建議投資者可在現水平趁低吸納，特別是歐股和新興市場，有望取得健康回報。

不過，經紀行Themis Trading股票交易聯席主管Joseph Saluzzi認為，由於股市跌至現時水平不難出現反彈，他相信通脹和衰退的問題仍然存在，但市場似乎在兩者間找到平衡，對後市感到樂觀。

研究機構22V Research分析師Dennis DeBusschere報告指出，經濟數據雖放緩，但服務業仍然強勁，一旦消費數據維持強勁，市場或會認為金融市場未夠收緊，將影響股市下跌。能源價格近日上升，通脹預期仍高企，加上本周美國將公布5月失業率，標指反彈至約4200點之際，投資者未必願意做好，預計標指將在3800至4200點之間徘徊，直至見到收緊貨幣政策是否能降低通脹為止。

分析：標指3800至4200點徘徊

周五恒指夜期收報20,854點，高水157點。ADR港股比例指數升0.4%，報20,789點；騰訊（0700）ADR、阿里（9988）ADR和美團（3690）ADR較港股高收逾0.7%。