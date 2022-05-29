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比特幣見近11年最長跌浪

【明報專訊】上周納指升逾6%，但早前走勢與納指亦步亦趨的虛擬貨幣卻繼續走弱，截至昨晚10時，「龍頭」比特幣報29,040美元，單日雖然上升1.04%，惟全周下跌2.09%，連續下跌8周，是2011年8月以來最長跌浪。

5月虛幣總市值失3.9萬億

受聯儲局收緊貨幣政策，以及本月穩定幣TerraUSD（UST）爆煲衝擊，虛幣市場5月至今市值已總損失約5000億美元（約3.9萬億港元），暴跌近三成。

City Index高級市場分析師Fiona Cincotta則表示，隨着美國科技股經歷數周低迷後反彈，數碼資產卻處於觀望狀態，這或是比特幣跟納指正向關連走勢的終結。

分析：虛幣納指或「脫鈎」

投資機構Miller Tabak+Co首席市場策略師Matt Maley表示，市場低迷讓幣圈氣氛走弱，投資者對該資產類別失去信心，不過他相信隨着比特幣橫行的時間愈長，比特幣能重新獲得上升動力的機會就愈大。

虛幣市值暴跌，仍無阻虛幣交易平台幣安進軍意大利。平台昨天公布，幣安意大利已經在「Organismo Agenti e Mediatori」（OAM）註冊為虛幣服務提供商，並已獲得監管批准，符合當地加密資產法律要求。

幣安本月上旬在法國註冊為「數位資產服務提供商」，以及在巴林和迪拜取得營運牌照。

平台表示，意大利部門的批准是幣安在當地發展戰略中的一個重要里程碑，使幣安能夠透過開設辦公室和擴大本地團隊，以強化其在當地的影響力。