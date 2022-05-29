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美證交會證實調查馬斯克收購Twitter

【明報專訊】美國證交會在上周五公開一封在4月4日致特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克的信件，詢問其延遲披露Twitter（美：TWTR）持股、選擇以被動投資者身分披露的事宜，顯示當局正跟進馬斯克收購Twitter股權一事，是否存在違規行為。

馬斯克在4月4日首次披露持有Twitter股權數目，持股比例達9.2%，而文件顯示他在3月14日已經觸發披露要求，即持股超越了5%。證交會要求馬斯克交代，為何未有遵守須在10日內、即3月24日前披露的要求。

須交代為何遲披露入股

馬斯克以被動投資者身分豁免，向證交會提交較簡化的13G表格，而非適用於有意影響、改變或控制公司的13D表格，證交會當時要求馬斯克解釋，特別是就他曾公開質疑Twitter有否嚴格遵守言論自由原則的事情。馬斯克在翌日（4月5日）發出修訂，改用13D表格披露持股，並於4月13日公布以每股54.2美元收購Twitter。

證交會在文件中表示，檢視馬斯克回應後，當局或會有進一步評論。證交會、Twitter和馬斯克未有回應傳媒查詢。

馬斯克近日亦被部分Twitter股東控告，指他沒有及時披露在Twitter持股逾5%，涉嫌市場操縱，圖以人為低價購買Twitter股票。

瑞信：Tesla長期投資機會不變

此外，瑞信周五發表報告，指Tesla長期投資機會不變，其股價年初至今下跌29%，是吸引的買入機會，刺激Tesla前日急升7.33%，收報759.63美元。