經濟復甦下的網店部署

最近美國經濟數據顯示，隨着經濟慢慢回復，eCommerce的增長放緩。就算你跟我一般不懂看數字，相信最近若站在香港街頭，也會明白普羅大眾也實在「餓」得太久要瘋狂消費。實體店的裝橫和宣傳活動，也漸漸由保守地活躍起來。過去兩年「被逼」發展的網上銷售，下一步如何走？

網下宣傳活動「回到舊時」？

香港人一向以變數快，打不死見稱。所以在疫情下轉型求生，我覺得速度之快應該算是全球數一數二。這種變陣求生的技能，往往會令產物未盡完善，或是趨向 「用完即棄」，我指的是因疫情而生的網上營銷及銷售產物。老闆和Marketers焦點放於「熱錢」，消費者可以再次跑到街上，實體店的宣傳當然不可少。但既然網上的渠道開通了，新一輪的營銷就不應再走回頭路，多想Omnichannel下，如何將一個消費者超越線上線下的區隔，提供更好的品牌銷售體驗。不要再以為實體店放一個QR Code連上網站或是社交媒體，就是O2O / Omnichannel，老闆過得了，自己也不能心安理得吧。

將實體店顧客帶回網上

最近我在Casetify實體店訂了一個手機殼，最先是在網上看好了款式，然後跑進實體店，本來只是想看一看實物，然後再回到網店購買。只是網店其實太花多眼亂，用戶體驗也沒有做好，反而在實體店的店員能夠兩句說出重點，對產品也非常熟悉，所以就直接下單了。我覺得最聰明的是，客戶購物後邀請客戶填寫電郵和電話，而那個電郵可不是單單的將收據發過去，這一招Apple Store一直有在用。而是用同一個電郵在Casetify網站開通了帳號，已購買的紀錄和傳統的Loyalty Program積分也儲存其中。這是一個很好的案例打破實體店和網店的區隔，以顧客作為一個主體。

優化現有的網店購物體驗

研究顯示顧客遺棄網上購物車的一個重要原因，是在付費前出現意料之外的預 算，最大機會就是送貨費用。網店應該免費送貨，到達指定消費額就免費送貨，還 是基本上不提供免費送貨，不能一條必勝方程式。