華為日分公司傳裁員 低層為主 曾稱不放棄海外 現擬跨部門重整

明報記者 蔡穎霖

據華為日本職員向本報透露，公司疑重整業務，計劃要求員工重新面試，當中涉及不同部門（見圖），並以中低層職員為主，惟暫未清楚確實裁員規模。按華為日本網站顯示，當地分公司成立於2005年，截至2020年底止有約950名員工，佔華為全球員工約19.5萬的不足0.5%；其中逾78%從日本當地市場招聘。

在日員工佔全球員工不足0.5%

華為陷入中美角力漩渦以前，積極拓張海外市場。隨着美國實施制裁，經營海外市場頓時陷入困境。翻查華為年報，來自美洲市場的收入從2019年、美國正式封殺華為的524.78億元（人民幣，下同），急降逾四成至2021年的292.25億元；歐洲、中東及非洲市場的貢獻亦大打折扣，收入由2019年的2060.07億元下降36.2%至2021年的1314.67億元。

儘管面對發展壓力，華為時任輪值董事長郭平去年公開發聲，指華為「絕對不會變成一個只有中國市場的公司」，強調「絕對不會放棄海外市場」。他稱「華為在海外能夠生存」，而且相信隨着供應的改善，在海外還會有發展。至於美國的打壓，郭平形容雖然製造出不少困難，但仍是可解決。羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊（TMT）行業主管合伙人周偉然認為，不少中資科企正面臨着中美矛盾、內地防控政策帶來的經濟壓力，以及中央監管條例對行業發展的影響，故需要重新規劃公司的發展路線和策略，當中包括全球經營和成本控制等範疇。

分析：經濟下行 集中資源發展本土

周偉然指出，考慮到現時經濟持續下行，加上經營成本不斷收縮，企業紛紛集中資源到自己最有把握、最有控制力的市場，普遍為其本土市場，所以暫時壓縮原有的海外擴張的市場。

雖然內地科企近年不時傳出裁員消息，除了直播平台虎牙（美：HUYA）擬裁減國際化業務員工達七成以外，其他裁員動作亦集中於本土市場；海外發展步伐反而未見「歎慢板」。網易（9999）首席執行官丁磊此前於業績會上稱，計劃加大海外市場研發開支佔比，由目前一成至兩成，提高至四成至六成。