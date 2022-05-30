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恒指今推新ESG指數 不納入中電電能

【明報專訊】恒指公司今日推出「恒生氣候變化1.5oC目標指數」，指數以恒生大中型股（可投資）指數為基礎指數，剔除涉及化石燃料佔收入一定比重，以及煙草、爭議性武器等企業，其餘成分股市場按溫室氣體排放強度調整比重。恒指公司行政總裁巫婉雯表示，該指數與基礎指數年均回報誤差為0.9%，但溫室氣體排放強度加權平均值則減少了84.7%，可讓投資者追蹤整體市場同時，同時支持應對氣候變化的需要。

成分股209隻 大中型股指為基礎

新指數為與諮詢公司Wilshire合作推出，參考歐盟巴黎協議一致基準，成分股為209隻，較基礎指數剔除了102隻，包括中電（0002）、電能（0006）等，因為篩選準則規定，須剔除使用化石燃料發電佔收入50%或以上的企業。指數最大比重個股，為騰訊（0700）、匯控（0005）和友邦（1299）

該指數為恒指公司第17隻與ESG（環境、社會和管治）相關的指數，巫婉雯表示目前有正在傾談與之掛鈎的ETF，而去年推出以恒指為基礎的恒指ESG指數已有2隻ETF追蹤，將有第三隻推出。

按溫室氣體排放強度調整比重

目前所有追蹤恒指ESG指數的ETF、指數基金和強積金的管理資金規模為66億元，遠低於全球追蹤恒指ETF的被動式資金2960.68億元。巫婉雯表示，ESG是慢熱的市場，不過目前追蹤ESG指數的資金較2020年底增加了1.7倍，成長相當迅速，反映市場已經準備將資金投入。

巫婉雯指出，ESG投資需要時間教育投資者，面對散戶較適合推出主題產品，例如去年推出的電動車和潔淨能源指數。