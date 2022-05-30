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Mojodomo：換領線上商店優惠券佔比增

【明報專訊】港府上月推出新一輪電子消費券計劃，市傳第二階段即將於下月接受登記。專營電子禮券兌換業務的本地初創企業Mojodomo指出，今年客戶換領線上商店優惠券的佔比高達四成，較去年首次發放時的25%大幅提高，反映更多人習慣於網上購物。但該公司又稱，不論電子支付平台或商戶，今年對消費券計劃的投入程度明顯較去年低。

今年消費券熾熱度遜去年

Mojodomo自2018年創立，主要連繫銀行、保險等企業，以及有關企業客戶和商戶三方，協調電子優惠券發放。公司聯合創辦人兼行政總裁佘啟彥表示，政府於去年發放消費券，公司業務正好切合商戶需要，並帶動期內公司新客戶數量增長最多三成。他表示，去年電子支付平台均會「鋪天蓋地」尋求合作商戶，但今年只選擇與部分受歡迎商戶合作，加上商戶提供的優惠未如去年豐富，可見兩者熾熱程度較去年首次發放時低。

電子禮券有別於傳統紙本優惠券，商戶可在客戶實際兌換後，才支付有關禮券費用；Mojodomo以實際兌換情况、收取禮券面額約10%的費用，以助相關企業減省營銷開支等固定成本。佘啟彥指出，公司現時已在全球900個城市建立商戶網絡，跨國企業可選擇相應地區商戶、發放優惠券予當地客戶群，並有助擴展其客源至不同市場，相信未來電子禮券亦會愈趨普及。