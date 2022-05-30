瑞銀曹海峰：中國公募基金迎10年高增長期

明報記者 葉創成

瑞銀曹海峰指出，中國公募基金淨值從2015年約5萬億元增長近4倍至去年8月接近25萬億元（見圖1），去年底佔GDP比例料已增至25%（見圖2），規模增長理想。當中，開放式公募基金中，2020年貨幣型佔比高達約45%，而股票型僅佔15%，而從投資者劃分的話，個人及機構約各佔一半（見圖3），機構資金主要來自銀行自有資金及發行的理財產品。

1980年代末期日本經濟及股市泡沫爆破後，1990年代開始經歷迷失30年，經濟及資產價格表現低迷，作為比較，期內美國經濟及股市卻持續增長，當中，成分股主要是科技股的Nasdaq100指數累積回報高達56倍，即每年平均回報高達22.4%（見表1），強勁回報自然可吸引資金湧入，亦帶動當地公募基金行業興旺發達。《Money Monday》認為，中國公募基金行業未來的發展，既可向美國借鏡，也要避免重蹈日本失敗的覆轍。

三大原因致日本公募基金發展遜美

日本經歷迷失30年後，期內股市表現亦低迷，曹海峰指出，自然令日本居民傾向配置於比較保守型的金融資產，當中，現金和存款佔53.8%，屬進取型的股票及基金分別僅佔9.5%及3.4%，而在2020年的一項調查中，近70%受訪者更指從未投資基金；作為比較，美國個人金融資產配置中，直接投資股票及可間接投資股票的保險養老準備金佔比分別達34.3%及31.7%，現金及存款僅佔12.9%。他分析：「這是宏觀環境、市場環境造成的差異，導致美國及日本居民在資產配置的差異。」

曹海峰稱，日本及美國在分銷公募基金渠道上有很大差異。他解釋，在日本所有契約型產品（包括公募基金）銷售渠道中，證券公司及銀行等註冊金融機構分別佔51%及46%，僅3%屬直銷；在美國公募基金分銷渠道中，養老金佔比較大，亦往往通過專業投資顧問、綜合服務經紀商、獨立財富顧問或直接向基金公司購買，這些渠道比經過銀行及保險公司購買更受歡迎，可見市場發達及成熟。

另外，曹海峰強調，美國養老金的蓬勃發展亦給公募基金帶來大量增量的基金，這亦是日本所未能比擬的。他解釋，美國第二及第三支柱養老金計劃佔整體比例近90%，其投資方向比較靈活，可投資股票、基金等較高風險的資產（見表2），驅動當地公募基金市場成長；作為比較，日本養老金第一支柱佔比近70%，有關資金不能投資於高風險資產。

內地樓市放緩 資金料流向金融資產

曹海峰認為，未來主要有五大催化劑推動中國公募基金行業快速增長，預測該市場規模在2021至2030年每年平均增長14.6%，至2030年可達88萬億元，走勢類似過去逾30年的美國、而非日本，「第一，在居民資產配置方面，其實以前中國大部分人的理財方式是通過實物資產、購房，2019年房產便佔家庭總資產約59%，金融資產佔比非常低，而且在金融資產中，主要投資的是違約風險低、收益率高的銀行理財產品，基金僅佔3.5%。看未來20年的話，中國地產增值空間跟20年之前相比已沒有那麼大，這會導致資金從實物資產、特別是房地產流進金融資產，而在金融資產中更多是配置股票和公募基金，原因是銀行理財產品已並非像過往般確保剛性兌付，而且收益率亦在下降。」

「第二，是資本市場的擴容，我們也可以看到內地股票總市值已從18年底不足50萬億升至去年10月底逾80萬億元，股票註冊制去年試點後，我們預期，未來隨着註冊制進一步推進，上市公司數目進一步增長，股票總市值亦會水漲船高；另外，中國債券市場規模期內亦由80萬億元增加至120萬億元。我們相信，國家大力發展直接融資，股票債券市場將繼續擴容，亦有利公募基金行業發展。」

資本市場機構化 投資顧問興起

「第三，我們看美國資本市場從1945年開始的機構化進程，機構在市場佔比不斷上升，其中，隨着過去30、40年公募基金的發展及壯大，它在美國資本市場扮演愈來愈重要的角色；往前看，我們相信如果A股市場也將機構化，當中起到最大作用的大概率便是公募基金，因為在中國投資股票市場的角度，雖然有不同的機構參與，但是從投資能力來講，公募基金明顯位於前列，在2019年公募基金也是持有A股市值最多的機構。」

「第四，從分銷渠道來看，我們看到最近3年，買方投（資）顧（問）已經發展起來，這也提高了大家投資公募基金的便捷性與可達性，原因是很多投資者不知道在眾多公募基金中如何選擇、對基金經理的風格也不太熟悉，所以買方投顧的發展，可能是未來5至10年，甚至是更長時間的趨勢，因為它可以推動大家更好的去配置公募基金。中國的買方投顧現在大部分是券商，但也可以不止是券商，美國過去多年獨立投顧的興起，也是推動當地居民去購買公募基金的其中一個主要推手。」

券商大資管收入2030年達3240億

「第五，我們剛才提到美國養老金第二、第三支柱發展為公募基金帶來增量資金，而中國現在養老金資產佔比大部分還是第一支柱，第二及第三支柱還是有待提升；另外，養老金資金佔GDP比例，中國僅約10%，而海外比較成熟的市場大概是40%至50%。當中，中國若能更積極推動養老金的第三支柱【編按：即類似美國的個人儲蓄養老計劃（Individual Retirement Account）】，將成為公募基金的重要增量資金，這是從政策紅利的角度。」

曹海峰總結，隨着中國公募基金進一步發展，中資券商股可以從多方面得益，例如旗下基金可以由此賺取管理費收入，而且分銷公募基金亦可賺取佣金，另外加上資產管理費用收入，上述大資管業務收入在2020年為740億元，料2030年增至3240億元，複合年增長率為16%。

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