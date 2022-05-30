瑞銀曹海峰：中國公募基金迎10年高增長期

【明報專訊】恒指上周微跌0.1%，變動不大，在市場處於悶局的情况下，今期封面故事由瑞銀證券A股非銀金融行業分析師曹海峰分析內地公募基金行業中長期發展趨勢，以及為中資券商股帶來的投資機會。曹海峰比較了美國及日本過去數十年發展公募基金市場成功及失敗的經驗，認為中國將似前者，預測中國公募基金規模在2021至2030年每年平均增長14.6%，至2030年可達88萬億元（人民幣，下同），利好從事相關業務的中資券商股。
瑞銀曹海峰指出，中國公募基金淨值從2015年約5萬億元增長近4倍至去年8月接近25萬億元（見圖1），去年底佔GDP比例料已增至25%（見圖2），規模增長理想。當中，開放式公募基金中，2020年貨幣型佔比高達約45%，而股票型僅佔15%，而從投資者劃分的話，個人及機構約各佔一半（見圖3），機構資金主要來自銀行自有資金及發行的理財產品。
1980年代末期日本經濟及股市泡沫爆破後，1990年代開始經歷迷失30年，經濟及資產價格表現低迷，作為比較，期內美國經濟及股市卻持續增長，當中，成分股主要是科技股的Nasdaq100指數累積回報高達56倍，即每年平均回報高達22.4%（見表1），強勁回報自然可吸引資金湧入，亦帶動當地公募基金行業興旺發達。《Money Monday》認為，中國公募基金行業未來的發展，既可向美國借鏡，也要避免重蹈日本失敗的覆轍。
日本經歷迷失30年後，期內股市表現亦低迷，曹海峰指出，自然令日本居民傾向配置於比較保守型的金融資產，當中，現金和存款佔53.8%，屬進取型的股票及基金分別僅佔9.5%及3.4%，而在2020年的一項調查中，近70%受訪者更指從未投資基金；作為比較，美國個人金融資產配置中，直接投資股票及可間接投資股票的保險養老準備金佔比分別達34.3%及31.7%，現金及存款僅佔12.9%。他分析：「這是宏觀環境、市場環境造成的差異，導致美國及日本居民在資產配置的差異。」
曹海峰稱，日本及美國在分銷公募基金渠道上有很大差異。他解釋，在日本所有契約型產品（包括公募基金）銷售渠道中，證券公司及銀行等註冊金融機構分別佔51%及46%，僅3%屬直銷；在美國公募基金分銷渠道中，養老金佔比較大，亦往往通過專業投資顧問、綜合服務經紀商、獨立財富顧問或直接向基金公司購買，這些渠道比經過銀行及保險公司購買更受歡迎，可見市場發達及成熟。
另外，曹海峰強調，美國養老金的蓬勃發展亦給公募基金帶來大量增量的基金，這亦是日本所未能比擬的。他解釋，美國第二及第三支柱養老金計劃佔整體比例近90%，其投資方向比較靈活，可投資股票、基金等較高風險的資產（見表2），驅動當地公募基金市場成長；作為比較，日本養老金第一支柱佔比近70%，有關資金不能投資於高風險資產。
曹海峰認為，未來主要有五大催化劑推動中國公募基金行業快速增長，預測該市場規模在2021至2030年每年平均增長14.6%，至2030年可達88萬億元，走勢類似過去逾30年的美國、而非日本，「第一，在居民資產配置方面，其實以前中國大部分人的理財方式是通過實物資產、購房，2019年房產便佔家庭總資產約59%，金融資產佔比非常低，而且在金融資產中，主要投資的是違約風險低、收益率高的銀行理財產品，基金僅佔3.5%。看未來20年的話，中國地產增值空間跟20年之前相比已沒有那麼大，這會導致資金從實物資產、特別是房地產流進金融資產，而在金融資產中更多是配置股票和公募基金，原因是銀行理財產品已並非像過往般確保剛性兌付，而且收益率亦在下降。」
「第二，是資本市場的擴容，我們也可以看到內地股票總市值已從18年底不足50萬億升至去年10月底逾80萬億元，股票註冊制去年試點後，我們預期，未來隨着註冊制進一步推進，上市公司數目進一步增長，股票總市值亦會水漲船高；另外，中國債券市場規模期內亦由80萬億元增加至120萬億元。我們相信，國家大力發展直接融資，股票債券市場將繼續擴容，亦有利公募基金行業發展。」
「第三，我們看美國資本市場從1945年開始的機構化進程，機構在市場佔比不斷上升，其中，隨着過去30、40年公募基金的發展及壯大，它在美國資本市場扮演愈來愈重要的角色；往前看，我們相信如果A股市場也將機構化，當中起到最大作用的大概率便是公募基金，因為在中國投資股票市場的角度，雖然有不同的機構參與，但是從投資能力來講，公募基金明顯位於前列，在2019年公募基金也是持有A股市值最多的機構。」
「第四，從分銷渠道來看，我們看到最近3年，買方投（資）顧（問）已經發展起來，這也提高了大家投資公募基金的便捷性與可達性，原因是很多投資者不知道在眾多公募基金中如何選擇、對基金經理的風格也不太熟悉，所以買方投顧的發展，可能是未來5至10年，甚至是更長時間的趨勢，因為它可以推動大家更好的去配置公募基金。中國的買方投顧現在大部分是券商，但也可以不止是券商，美國過去多年獨立投顧的興起，也是推動當地居民去購買公募基金的其中一個主要推手。」
「第五，我們剛才提到美國養老金第二、第三支柱發展為公募基金帶來增量資金，而中國現在養老金資產佔比大部分還是第一支柱，第二及第三支柱還是有待提升；另外，養老金資金佔GDP比例，中國僅約10%，而海外比較成熟的市場大概是40%至50%。當中，中國若能更積極推動養老金的第三支柱【編按：即類似美國的個人儲蓄養老計劃（Individual Retirement Account）】，將成為公募基金的重要增量資金，這是從政策紅利的角度。」
曹海峰總結，隨着中國公募基金進一步發展，中資券商股可以從多方面得益，例如旗下基金可以由此賺取管理費收入，而且分銷公募基金亦可賺取佣金，另外加上資產管理費用收入，上述大資管業務收入在2020年為740億元，料2030年增至3240億元，複合年增長率為16%。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）