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瑞銀彭燕燕：疫情料改善 留意白酒啤酒股

【明報專訊】近日內地新冠疫情已有初步受控迹象，最壞的時間或已過去，投資界普遍預期，消費市道在下半年將會復蘇，內需股因此亦可看高一線，當中，瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕認為，內地白酒及啤酒股股價及估值早前經過調整後，已反映不少負面因素，現時可以重新留意。

彭燕燕表示，儘管去年末預收收入令內地白酒企業上季業績普遍高於預期，但她認為疫情封控可能導致其本季業績面臨更大壓力，瑞銀策略團隊對疫情封控的情景分析應用到該行的基準情景（假設封控情况從第三季起逐步改善）估計：（1）次高端白酒行業今年盈利可能比該行之前預期低8%；（2）由於春節旺季未受影響，封控對今年次高端白酒需求的影響約為 2020年的一半。

白酒已反映短期盈利下行風險

估值方面，繼年初至今股價下跌19%之後，中國白酒行業當前12個月動態市盈率為29倍，雖然比2020年3月低點23倍高出約25%，但當時行業估值於5月初快速反彈至29倍動態市盈率，2020全年均值為34倍動態市盈率，因此，彭燕燕認為，這表明短期盈利下行風險可能已基本反映於股價中。

啤酒行業 高端化趨勢不變

彭燕燕指出，內地啤酒企業估值達到2020年低點，反映了疫情期間今年銷量展望偏負面。她解釋，3 月以來防疫措施導致上季全國啤酒企業銷量下滑，本季消費可能繼續受到影響。

得益於持續的高端化趨勢和去年下半年起提價措施，啤酒企業上季平均售價攀升。儘管向非即飲管道轉移可能帶來負面影響，但彭燕燕預計全國啤酒企業除息稅、折舊攤銷前利潤（EBITDA）率將保持穩定，主要因提價、成本壓力減輕以及行銷投放改善。

疫情影響啤酒盈利 今年不及2020年嚴重

考慮到銷量、管道轉移及EBITDA利潤率趨勢的潛在影響，瑞銀將全國啤酒企業的今明年盈利預測分別下調 11%及9%，該行基準情景分析顯示疫情封控對啤酒企業今年盈利負面影響低於2020年。

啤酒企業的首季業績顯示出高端化趨勢持續，彭燕燕預計該趨勢將持續，原因是該細分市場需求增長較理想，而且啤酒企業亦將更多行銷資源投向於此。

玻璃價格下跌 助抵消鋁大麥漲價壓力

瑞銀的成本曲線預測顯示，隨着玻璃價格（約佔銷貨成本約10%）按年下滑（這可能由地產市道下行周期所致），內地啤酒企業的成本增長已放緩，這有助於抵消鋁和大麥成本帶來的嚴峻壓力，該趨勢若持續，或許有助毛利率的改善。

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