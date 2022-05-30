內地今輪疫後反彈遜2020年

過去一個月瑞銀中國經濟活動指數的改善幅度小於2020年2月中旬至3月中旬的表現。這表明由於防疫限制更為嚴格、且持續更長時間，目前的經濟活動復蘇比2020年更溫和，且消費及服務業的復蘇慢於工業生產和投資。本行預計5至6月經濟活動僅溫和好轉，第二季度GDP環比折年下降8%、同比增速顯著放緩至1.4%。同時，鑑於Omicron極易傳播，防疫限制政策放鬆速度和力度可能都不及2020年，因此下半年經濟復蘇將明顯弱於2020年（預計2022年全年GDP增長3%）。

Omicron易傳播 控疫措施難完全放鬆

最新的中國經濟活動指數顯示物流和生產擾動小幅改善。正如本行在GDP預測下調報告中所述，4月中旬以來，運輸和物流擾動有所緩解，但進展比較緩慢。瑞銀中國工業及投資指數（旬度）的同比跌幅從4月中旬的-21%收窄至5月上旬的-18%、5月中旬進一步收窄至-15%，主要得益於整車貨運流量反彈（G7物流平台發布的整車貨運流量從4月中旬同比下滑28%收窄至5月中旬同比下滑17%）和主要港口外貿貨物吞吐量上升（從同比下滑5%轉為同比增長2%）。此外，鑑於物流延誤和供應鏈擾動狀况緩解，汽車等行業生產可能有所改善，但建設需求走弱可能抑制了鋼鐵等上游行業的生產。作為對比，2020年2月中旬疫情爆發時，該指數同比大跌38% …… 但大城市的居民出行復蘇有限。瑞銀中國消費和服務業指數（旬度）從4月上旬同比下跌37%收窄至5月中旬同比下降31%，不過它表明消費者活動仍非常低迷。百城交通擁堵指數從4月上旬同比下跌8%反彈至5月中旬同比增長2%。十大城市地鐵日均客運量在4月底有所改善（同比下跌44%），但由於近期北京加強防疫管控，整體客運量在5月再次走弱至同比下跌50%。5月前三周30大中城市的房地產銷售面積依然深陷52%的同比下跌，與4月跌幅大致相當。作為參考，中國消費及服務業指數在2020年2月中旬同比大跌下降63%，隨後迅速回升。

5至6月經濟活動僅溫和好轉

5月中旬瑞銀中國經濟活動綜合指數跌幅收窄。本行給予工業及投資指數、消費及服務業指數相同的權重，構建了瑞銀中國經濟活動綜合指數。該指數從4月中旬的同比下滑29%小幅好轉至5月中旬的同比下滑23%。相比之下，一個月6個百分點的改善幅度遠小於從2020年2月中旬到3月中旬的增幅（從同比下滑50%至同比下滑29%）。這表明由於防疫限制收緊、持續時間更久，當前經濟活動的復蘇進程較2020年更為緩慢，而且消費和服務業的復蘇將會慢於工業生產和投資。因此，正如本行上周發布的報告所述，預計5月和6月經濟活動僅溫和好轉，第二季度GDP環比折年下跌8%，同比增速放緩至1.4%。同時，由於防疫限制政策放鬆速度和力度可能都不及2020及2021年，預計下半年經濟反彈勢頭更為溫和。

利用目前可得的高頻數據構建了瑞銀中國經濟活動指數。這些指標可以涵蓋部分接觸型消費相關的經濟活動，以及工業、運輸、物流和建築業的實物指標。不過，許多波動不大的商品生產和服務業（如部分輕工業、金融服務、住房服務和政府服務等）並沒有高頻數據可以跟蹤。因此，本行的指數可以有效反映部分經濟領域的增長動能變化，但不應被用於直接預測整體GDP增長或其組成部分。

（節錄自瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士5月26日的報告）

小啟：蔡金強因事，「奧陸之聲」專欄暫停一期

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[節錄自瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士5月26日的報告]