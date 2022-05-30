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洪龍荃、傅可怡：網絡安全行業迎順風

【明報專訊】互聯網是我們生活中不可或缺的一部分，但它使我們更容易受到無良黑客的攻擊。移動設備、機械和物聯網傳感器的增加擴大了供給面，從而加劇了問題。自Covid以來，企業勒索軟件攻擊激增並持續上升。另外，地緣政治局勢升溫，讓網絡安全防護得到更大的需求。

近日，網絡安全公司陸續發布業績，其中全球市值最大的兩家網絡安全公司Fortinet（美：FTNT）和Palo Alto Networks（美：PANW）都公布了亮麗的業績。市場可能會擔心高通脹持續影響公司利潤，假若出現經濟衰退方面企業的IT預算減少會影響整個IT行業的需求，不過由於網絡安全的剛需更強，因此會相對其他IT細分行業影響較少。

企業科技轉型 網絡安全需求大

根據Morgan Stanley的數據顯示，當經濟變差時，網絡安全是最低機會出現支出減少。PANW的CEO在最新的訪問指出，兩年前疫情對行業的衝擊更受影響，他們目前還看不到通脹和減少經濟活動對公司的壓力，反而看到對於安全的擔憂和網絡安全意識比過往更甚。

此外，在這幾個月的俄烏衝突中，網絡戰扮演了十分重要的角色，俄羅斯黑客們率先通過各種手段攻擊烏克蘭政府網站、銀行機構的網絡，導致系統癱瘓。除了地緣政治變得更複雜外，持續的網絡轉型、雲轉型、加強網絡基礎設施、人工智能和機器學習的趨勢，將會繼續推動網絡安全行業的順風增長。尤其是在高通脹環境下，人工成本也會面臨上漲的壓力，讓傳統公司進行更多科技轉型去節省成本，比如很多物聯網如工業方面的應用連接到網絡上會打開了更多漏洞，因此便需要網絡保護。

俄烏戰事爆發 更需要網絡保護

Fortinet和Palo Alto Networks在這條賽道上各有優勢，他們的產品佈局都很全面，Palo Alto Networks在雲安全和XDR（擴展式偵測與回應）的專長上做得更好，Fortinet則在融合安全和網絡方面做得更好，因此有着混合需求的前景下可能更好。在營收方面，兩家公司有不同的地域優勢，Palo Alto Networks有70%收入來自美洲，而Fortinet有超過60%的收入來自亞洲，歐美中東（EMEA）市場。

在盈利能力方面，目前看到Fortinet的盈利能力更強，有15%淨利潤率，且自2013年上市後自由現金流保持正增長。而Palo Alto Networks由於這3年間主力拓展多項領域，從2018年只是一個領域，下一代防火牆（NGFs）領域的佼佼者，發展到目前在7個領域包括Zero Trust（零信任安全）、XDR等均有優秀成績，由於把大量金錢再投入到多項新業務上，因此在採用GAAP會計準則下還在處於虧損狀態。

競爭對手多 行業弊端

在發展上，Fortinet和Palo Alto Networks的主要增長領域如SD-Wan、網絡安全防火牆、XDR、零信任等，未來幾年的行業增速均超過20%，因此能享受行業的順風。

網絡安全行業的弊端是競爭對手眾多，細分類別眾多，導致格局分散。不過往好的方面去想，在目前複雜的宏觀環境下，小公司和創業公司生存更困難，更有利於這些大型網絡安全巨頭們併購整合，穩固市場地位。

（洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；皆為證監會持牌人士，執筆時筆者及其客戶沒持有上述股份）

中原博立研究團隊

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[洪龍荃、傅可怡 明智博立]